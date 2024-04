Serbe bezwingt Alligator mit bloßen Händen! (VIDEO)

Auf den Straßen Floridas (USA) ereignete sich eine Szene, die eher an einen Actionfilm erinnert als an den Alltag in der Stadt. Majk Dragic, ein 33-jähriger serbischstämmiger MMA-Kämpfer, der in den Vereinigten Staaten lebt, fand sich in einer Konfrontation mit einem ausgewachsenen Alligator wieder. Dieser unerwartete Besucher hatte sich aus einem nahegelegenen Gewässer verirrt und sorgte für Aufruhr unter den Autofahrern und Fußgängern. Die spontane Reaktion des Kampfsportlers wurde zum Spektakel für eine begeisterte Menge von Schaulustigen.

Dragics heldenhafte Tat erinnert an eine Anekdote aus dem Vorjahr, als er bereits ähnlichen Mut bewies, indem er einen Alligator in der Nähe einer Grundschule in Jacksonville (USA) in Schach hielt. „Ich fühlte mich wirklich wie Batman“, erinnerte sich der Kämpfer an die damalige Situation. Seine Fähigkeiten im Umgang mit solchen potenziell gefährlichen Tieren scheinen ihm in der sonnigen Region Floridas, die für ihre Alligator-Population bekannt ist, gelegen zu kommen. Die örtliche Kommission für den Erhalt von Fischen und Wildtieren schätzt, dass im Staat etwa 1,3 Millionen Alligatoren unterschiedlichster Größe existieren.

Sicherheit und Natur im Gleichgewicht

Trotz der beeindruckenden Anzahl der Reptilien sind unprovozierte Bissvorfälle relativ selten. Seit 1948 wurden lediglich 442 derartige Ereignisse dokumentiert, von denen 26 tragischerweise in Todesfällen endeten. Die Begegnung zwischen Dragić und dem Alligator endete glücklicherweise ohne Verletzungen und stellt ein Beispiel dafür dar, wie die Menschen in Florida gelernt haben, mit der wilden Natur in ihrer Nähe zu koexistieren.

Siegreicher Kampfgeist auch in der Arena

Der Mut und die Schnelligkeit, die Dragić im Straßenverkehr Floridas an den Tag legte, spiegeln sich auch in seinem sportlichen Werdegang wider. Kürzlich gelang dem slowenischen MMA-Kämpfer Miran Fabjan ein eindrucksvoller technischer Knockout in der ersten Runde gegen Mario Zgela im Hauptkampf des Abends in der Halbschwergewichtsklasse beim FNC-Event in Ljubljana (Slowenien). Diese Kampfkunst-Events sind ein Beweis für den kühnen Geist und die physische Vorbereitung, die Kämpfer wie Dragić und Fabjan kennzeichnen.