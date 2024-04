Goran Dragic: „Stellt euch dieses Nationalteam vor – Drazen, Kukoc, Dino Radja, Vlade Divac!“

Goran Dragic, ein Name, der in der Welt des Basketballs aufhorchen lässt. In einem Podcast mit seinen ehemaligen Mitspielern aus Miami, Udonis Haslem und Mike Miller, zeichnete der slowenische Sportstar ein lebendiges Bild der einstigen jugoslawischen Basketballherrschaft und entwarf ein Szenario, das die Basketballgemeinde zum Träumen bringt. Angesichts der Tatsache, dass Dragic vor allem für seinen Triumph mit dem slowenischen Nationalteam beim Europameisterschaft 2017 in Erinnerung bleibt, verblüfft seine Aussage, dass eine vereinte Mannschaft aus dem ehemaligen Jugoslawien auch gegen die Übermacht der USA bestehen könnte.

Ein Crashkurs in Geschichte und Sport

Während des Gesprächs sahen sich die Gastgeber mit der Herausforderung konfrontiert, die komplexen geschichtlichen Zusammenhänge des Balkanraums zu erfassen. Dragic nutzte die Gelegenheit, um Licht ins Dunkel zu bringen: „Die frühere Jugoslavija zersplitterte in fünf oder sechs Länder. Heute gibt es Slowenien, Kroatien, Bosnien & Herzegowina, Serbien, Montenegro und Nordmazedonien, sechs Staaten. Der Krieg fand 1991 statt und wir haben uns geteilt, alle diese Staaten sind auseinandergegangen“, erklärte er. Seine Worte boten eine prägnante Darstellung des komplexen Zerfallsprozesses.

Wenn Grenzen im Sport verschwimmen

Die Konversation wandte sich schnell dem Sport zu, insbesondere dem Gedanken an ein hypothetisches jugoslawisches Basketballteam. Mit unverhohlener Begeisterung listete Dragic eine fiktive Aufstellung von Spielern auf, die das Publikum in Verzückung versetzen könnte. Legenden wie Drazen Petrovic, Toni Kukoc, Dino Racja und Vlade Divac bilden in dieser Vorstellung eine Reihe mit zeitgenössischen Stars wie Luka Doncic, Nikola Jokic, Nikola Vucevic und Bojan Bogdanovic. „Stellt euch vor, dieses Nationalteam würde existieren…“, malte er aus, woraufhin Haslem erwiderte: „Sie wären ernstzunehmende Gegner, es wäre ein Vergnügen zuzuschauen!“

Ein Spiel der Giganten

Dragic, der mit seinem Einsatz für Slowenien erfolgreich war und insbesondere das Gold bei der Europameisterschaft 2017 an der Seite von Luka Doncic, Klemen Prepelic und Anthony Randolph gegen Serbien gewann, zeigte sich selbstbewusst: „Wir könnten gegen euch Jungs antreten.“ Diese Worte spiegeln nicht nur Dragics Achtung vor dem amerikanischen Basketball, sondern auch seinen Glauben an die vereinigte Stärke der Balkan-Spieler.