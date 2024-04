Wie Natasa 65 Kilo abgenommen hat – ohne Sport und Diät

Natasas, eine Frau mittleren Alters, hat es geschafft, ihr Leben umzukrempeln. Mit einer Körpergröße von 170 cm bringt sie nun 58 Kilogramm auf die Waage. Ihre Reise begann bei einem Gewicht von 120 Kilogramm, also einem Plus von gewaltigen 65 Kilogramm – eine Last, die sie nun erfolgreich hinter sich gelassen hat. Und dies, ohne auf ihre geliebten Leckereien zu verzichten.

An die Frage, ob sie nun ihr ideales Gewicht erreicht habe, kann Natasas keine klare Antwort geben. Doch eines weiß sie genau: Zwischen 58 und 60 Kilogramm fühlt sie sich großartig – als hatte sie die Balance zwischen Wohlbefinden und Körpergewicht gefunden.

Ein schleichender Prozess

Die Frage, wie es überhaupt zu der massiven Gewichtszunahme kommen konnte, bezeichnet Natasas als die schwierigste aller Fragen. Es sei ein Prozess gewesen, bei dem man die ersten Kilos noch leicht ignoriere, und es dann irgendwann zu spät sei. Auch vier Schwangerschaften innerhalb von neun Jahren trugen zu dem Gewichtsproblem bei. Dann kam der Punkt, an dem sie mit 120 Kilogramm aufwachte und erkannte, dass es so nicht weitergehen konnte.

Inspirierende Einsichten

Wahrend eines Urlaubs in Valencia (Spanien) konnte sie trotz der schonen Umgebung keine Freude empfinden – die Fotoaufnahmen verraten ihre innere Unzufriedenheit und den Wunsch nach einem anderen Leben. Mit 35 Jahren und drei chronischen Krankheiten – Prädiabetes, Schilddrüsenprobleme und Bluthochdruck – entschied sie sich schließlich für eine Kehrtwende. Nicht das Versinken in einer Diät, sondern das Ablegen eines Lebensstils, der ihr nicht mehr diente, war ihr Ziel.

Wirksame Methode ohne Verzicht

Natasas betont, dass sie ihr Gewicht ohne strikte Diätplane, persönliche Trainer oder Verzicht auf bestimmte Lebensmittel reduziert hat. Bedacht und bewusst hat sie ihren Speiseplan umgestellt, setzte auf Alternativen wie Kuskus, Quinoa, Hirse und Buchweizen, und fand so zu einer ausgewogenen Ernährung. Der Schlüssel lag darin, nichts auszuschließen und doch das Ganze neu zu arrangieren.

Heute teilt sie ihre Erfahrungen und dient als Mentorin für all jene, die einen ähnlichen Weg einschlagen mochten. Ihre Methode hat sich als erfolgreich erwiesen, nicht nur für sie, sondern auch für andere Frauen, die unter ihrer Anleitung stehen.