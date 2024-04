Frau entgeht knapp dem Tod beim Versuch, in fahrenden Zug zu steigen! (VIDEO)

Im Morgenlicht des 17. Aprils wurde der Bahnhof einer argentinischen Kleinstadt zum Schauplatz eines Ereignisses, das die Gesetze der Vernunft durchbrach und die Anwesenden sprachlos zurückließ. Eine Frau, deren Identität unklar bleibt, balancierte auf dem schmalen Grat zwischen Leben und Tod, als sie versuchte, einen bereits anfahrenden Zug zu erreichen. Ihre verzweifelte Jagd nach dem fahrenden Zug wurde von den Sicherheitskameras erfasst und das Video ging in Windeseile auf den sozialen Plattformen viral.

Wettlauf gegen die Zeit

Auf den Aufnahmen, die im Profil „Tendencias en Argentina“ veröffentlicht wurden, ist zu erkennen, wie die Frau den Bahnsteig entlangrennt, in der Hoffnung, den bereits anrollenden Zug zu erwischen. Trotz ihrer Bemühungen, sich an den Türen festzuhalten und einzusteigen, stolperte sie und fiel in den gefährlichen Spalt zwischen Zug und Bahnsteigkante.

Retter im richtigen Moment

In dieser chaotischen Szene, die in Sekundenbruchteilen zur Tragödie zu werden drohte, wendete sich das Blatt unerwartet zum Guten. Ein Straßenverkäufer und andere Passanten eilten der Frau zu Hilfe. Zunächst war ungewiss, ob sie den Sturz überlebt hatte, doch schon nach kurzen Momenten stellte sich heraus, dass sie atmete. Hilfe wurde gerufen und sie wurde ins Krankenhaus „De La Vega“ gebracht, wo sie medizinisch versorgt wurde.

Sicherheitsappelle werden lauter

Der Vorfall ist laut Berichten kein Einzelfall in Argentinien. Erst im Januar ereignete sich eine ähnliche Szene am Bahnhof „Grand Bourg“ in Belgrano Norte, wo ein Mann um ein Haar einen ähnlichen Unfall erlebte. Solche Ereignisse mahnen uns, die Sicherheitsvorkehrungen im öffentlichen Nahverkehr nicht zu vernachlässigen, um zu verhindern, dass es in Zukunft zu weiteren, möglicherweise tragischen Zwischenfällen kommt.