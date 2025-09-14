Korsett-Hammer! Rita Ora zeigt fast alles vor Emmy-Nacht

Mit einem gewagten Korsett-Foto ohne BH heizt Rita Ora die Spannung vor den Emmy Awards an. Die Sängerin gibt auf Instagram intime Einblicke in ihre Vorbereitungen.

Rita Ora sorgt mit Vorschau auf ihr Emmy-Outfit für Aufsehen. Die Sängerin gewährte ihren Instagram-Followern am Sonntag einen intimen Einblick in ihre Vorbereitungen für die Preisverleihung. In ihrer Story präsentierte sich die Künstlerin während der Anprobe eines eng geschnürten Korsetts – und das ohne BH. Lediglich mit ihrem Arm verdeckte sie dabei ihre Brust.

Die britische Musikerin kommentierte den freizügigen Schnappschuss schlicht mit den Worten „Emmy-Wochenende“. Welche finale Kreation die Sängerin letztendlich bei ihrem Auftritt auf dem roten Teppich der Emmy-Verleihung präsentieren wird, bleibt vorerst unter Verschluss.

Bei der Verleihung selbst entschied sich Rita Ora schließlich für ein schulterfreies, blassrosa Satin-Kleid mit Chiffon-Überwurf und bodenlangem Feder-Cape aus der Feder von Tamara Ralph. Der spektakuläre Look sorgte allerdings für ungewollte Aufmerksamkeit: Schauspielerin Eiza González erschien in einem nahezu identischen Kleid derselben Designerin, was zu einem modischen Fauxpas auf dem roten Teppich führte.

Nach dieser gewagten Vorschau dürfte jedoch feststehen: Ihr Erscheinungsbild verspricht spektakulär zu werden.

Emmy-Favoriten 2024

Die 77. Verleihung der Emmy Awards findet am Sonntagabend statt, durch den Abend führt Komiker Nate Bargatze. In den Drama-Kategorien gelten besonders die dystopische Serie „Severance“ sowie die Gesellschaftssatire „The White Lotus“ als aussichtsreiche Kandidaten – letztere mit Beteiligung von Patrick Schwarzenegger.

Beide Produktionen konkurrieren auch in der prestigeträchtigen Kategorie „Beste Dramaserie“. Bei den Comedy-Formaten führt die Hollywoodparodie „The Studio“ das Feld vor „Hacks“ an, einer Serie über eine Komikerin im fortgeschrittenen Alter.