Fans traditioneller dalmatinischer Musik aufgepasst: Kosmo macht euch ein besonderes Geschenk! Kosmo verlost 2×2 Tickets für ein unvergessliches Konzert der mehrfach preisgekrönten Klapa-Gruppe Klapa Šufit aus Split, Kroatien.

Gegründet 1992 auf dem Dachboden („šufit“) des Gymnasiums Marko Marulić, hat sich Klapa Šufit der Erhaltung des traditionellen dalmatinischen A-cappella-Gesangs verschrieben – einer Musikform, die von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe anerkannt ist. Mit ihrem Auftritt beim renommierten Festival in Omiš und drei aufeinanderfolgenden Siegen zwischen 2006 und 2008 hat sich die Gruppe als führender Vertreter dieses einzigartigen Musikstils etabliert.

Neben klassischen Klapa-Stücken begeistert Klapa Šufit ihr Publikum auch mit modernen Liedern inklusive Instrumentalbegleitung – ihr größter Hit „Ne diraj moju ljubav“ darf dabei natürlich nicht fehlen. Die Gruppe zieht nicht nur in Kroatien, sondern auch international treue Fans an – von Slowenien bis Nordamerika.

Die Stimmen der Gruppe

Igor Jelaska – 1. Tenor

Jurica Nazlić – 2. Tenor

Teo Bikić – 2. Tenor

Marko Lasić – 2. Tenor

Ivan Bratincević – Bariton

Krešimir Grgić – Bariton

Zvonimir Kovačić – Bariton

Nikola Akrap – 1. Bass

Bruno Vučića – 1. Bass

Teo Turk – 2. Bass

Zdeslav Mišurac – 2. Bass

HARD FACTS

Wo? Theater Akzent, Theresianumgasse 18, A-1040 Wien

Wann? 16. November 2025, Beginn: 20:00 Uhr

Und wie kannst Du am Gewinnspiel teilnehmen?

