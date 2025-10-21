Mit Patschen verjagt: Mann würgte Bordell-Frauen – Fahndung

Mit Gewalt statt Geld betrat er das Bordell: Ein Unbekannter attackierte zwei Sexarbeiterinnen in Wien-Floridsdorf. Seine markante Narbe könnte ihn nun verraten.

Die Wiener Polizei sucht derzeit intensiv nach einem Mann, der im September zwei Sexarbeiterinnen in einem Bordell attackierte und zu berauben versuchte. Der erste Vorfall ereignete sich am 12. September gegen 20:30 Uhr in einem Etablissement in Wien-Floridsdorf. Der Unbekannte betrat das Zimmer einer 46-jährigen Chinesin, jedoch nicht als Kunde. Stattdessen stieß er die Frau gewaltsam aufs Bett, würgte sie und verlangte Geld. Durch die heftige Gegenwehr des Opfers sah sich der Angreifer gezwungen, ohne Beute zu flüchten.

Zweiter Angriff

Nur drei Tage danach, am 15. September um 21:45 Uhr, kehrte der Täter zurück und griff eine 48-jährige Kollegin der ersten Frau an. Auch sie wurde gewürgt und geschlagen. Als die 46-jährige Chinesin ihrer Kollegin zur Hilfe kam, gelang es den beiden Frauen gemeinsam, den Angreifer durch Schläge mit Patschen in die Flucht zu schlagen.

Täter-Beschreibung

Die Ermittler veröffentlichten inzwischen ein Fahndungsfoto des Mannes, der etwa 1,85 Meter groß ist und zwischen 30 und 35 Jahre alt sein dürfte. Besonders auffällig ist eine Narbe, die sich über seine gesamte linke Gesichtshälfte zieht. Die Polizei beschreibt den Gesuchten als männlich mit kurzen dunklen Haaren.

Hinweise zu dem Täter nimmt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, unter der Telefonnummer 01-31310-67800 entgegen – auf Wunsch auch anonym.