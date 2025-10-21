So feiert Dragana Mirković im Schloss die Geburt ihrer Enkeltochter! (FOTOS)

Freudige Nachrichten aus dem Hause Mirkovic: Die bekannte Balkan-Sängerin Dragana Mirkovic darf sich über die Geburt ihres ersten Enkelkindes freuen. Die kleine Ksenija kam per Kaiserschnitt im Wiener AKH zur Welt. Sowohl der Eingriff als auch der Gesundheitszustand von Mutter Melani und der Neugeborenen sind nach Informationen aus dem Umfeld der Familie bestens.

Die stolze Großmutter feierte das freudige Ereignis in ihrem Schloss in Ebenfurth und teilte ihre Gefühle umgehend mit ihren Fans auf Instagram: „Was für ein Tag! Welche Freude! Ich trage nun einen weiteren wunderbaren Titel – ich bin Ksenijas Oma!“ Kurz darauf präsentierte sich die Sängerin in einem besonderen Outfit – einem T-Shirt mit der Aufschrift „stolzeste Oma der Welt“.

FOTO: Instagram/@dragana_mirkovic

Familiärer Rückzug

In einem weiteren Post bedankte sich Mirkovic herzlich für die zahlreichen Glückwünsche ihrer Anhänger. Wie aus dem engsten Umfeld der Familie zu erfahren war, hat sich die frischgebackene Großmutter heute komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Sie soll ihre Mobiltelefone ausgeschaltet haben, um diesen besonderen Moment ausschließlich im Kreis ihrer Liebsten zu genießen.

FOTO: Instagram/@dragana_mirkovic

Langgehegter Traum

Die Erfüllung eines lang gehegten Wunsches: Dragana hatte in der Vergangenheit mehrfach betont, wie sehr sie sich auf die Großmutterrolle freue. „Es wird die schönste Rolle im Leben sein, weil man dann ohne jegliches Interesse und Maß liebt“, hatte die Sängerin einst erklärt. „Ich stelle mir diesen Moment vor und spüre bereits, dass es etwas Besonderes sein wird, etwas, das mein Herz schon lange ersehnt“.

Eine Vorahnung, die sich nun für den Balkan-Star in vollen Zügen erfüllt hat.

FOTO: Instagram/@dragana_mirkovic