Geburt im AKH: Dragana Mirković ist Oma geworden!

Balkan-Star Dragana Mirkovic erlebt ihren persönlichen Glücksmoment: In Wien kam ihre erste Enkelin zur Welt – ein Ereignis, auf das die Sängerin lange gewartet hat.

Im Hause Mirkovic herrscht heute unbändige Freude – die bekannte Balkan-Sängerin Dragana Mirkovic ist erstmals Großmutter geworden. Die Musikerin hatte in der Vergangenheit mehrfach ihre Vorfreude auf diesen besonderen Moment zum Ausdruck gebracht und ihn als „schönste Rolle im Leben“ bezeichnet. „Man liebt dann ohne jegliches Interesse und ohne Maß“, hatte sie einst geschwärmt und hinzugefügt: „Ich stelle mir diesen Moment vor und spüre bereits, dass es etwas Besonderes sein wird, etwas, wonach sich mein Herz schon lange sehnt.“

Nun ist dieser langersehnte Augenblick tatsächlich eingetroffen.

Familienzuwachs Ksenija

Ihr Sohn Marko und dessen Ehefrau Melani durften eine Tochter begrüßen, die auf den Namen Ksenija getauft wurde. Die Entbindung erfolgte mittels Kaiserschnitt im Allgemeinen Krankenhaus Wien und verlief nach vorliegenden Informationen komplikationslos. Die junge Mutter erholt sich bestens, und auch die kleine Ksenija kam kerngesund zur Welt.

Privates Familienglück

Aus dem engsten Familienkreis war zu erfahren, dass die frischgebackene Großmutter überglücklich ist. Dragana Mirkovic hat sich jedoch für heute vollständig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen – sie hat ihre Handys abgeschaltet und widmet sich ausschließlich ihren Liebsten, um diesen besonderen Tag ganz im Kreise der Familie zu genießen.