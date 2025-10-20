Bewaffneter Räuber terrorisiert Spiellokal – Fahndung

Mit vorgehaltener Waffe forderte er Bargeld, dann verschwand er in der Nacht. Nach dem Überfall auf ein Glücksspiel-Lokal in St. Pölten läuft die Fahndung auf Hochtouren.

Nach einem bewaffneten Überfall auf ein Glücksspiel-Lokal in St. Pölten fahndet die Polizei nach dem flüchtigen Täter. Wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag mitteilte, erbeutete der maskierte Mann Bargeld und konnte unerkannt entkommen. Die beiden anwesenden Mitarbeiter blieben körperlich unverletzt, erlitten jedoch einen Schock.

Der Vorfall ereignete sich bereits am vergangenen Mittwoch gegen 2.30 Uhr. Mit einer Faustfeuerwaffe bewaffnet betrat der Unbekannte das Lokal und forderte Geld. Nach der Tat flüchtete er umgehend vom Tatort.

Ermittlungen laufen

Die Ermittlungen hat inzwischen die Raubgruppe des Landeskriminalamts Niederösterreich übernommen. Die Behörden bitten die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Täter und haben für Hinweise die Telefonnummer 059133-30-3333 eingerichtet.

Täterbeschreibung veröffentlicht

Der Gesuchte wird als 25 bis 40 Jahre alt beschrieben, von mittlerer Statur und rund 1,80 Meter groß. Bei der Tat trug er dunkle Kleidung, eine Baseballkappe und eine Kapuzenjacke. Zur Maskierung nutzte er ein Schlauchtuch (Gesichtsmaske aus Stoff).

Laut Polizeiangaben sprach der Mann Deutsch mit deutlich erkennbarem ausländischem Akzent.