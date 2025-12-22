Krokodilgraben für Palästinenser: Ben-Gvirs bizarrer Gefängnis-Plan

Ein Krokodilgraben um ein Gefängnis für Palästinenser – dieser ungewöhnliche Sicherheitsvorschlag kommt vom rechtsextremen israelischen Minister Ben-Gvir.

Der rechtsextreme israelische Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, hat einen ungewöhnlichen Vorschlag zur Unterbringung palästinensischer Gefangener gemacht. Nach Berichten lokaler Medien regte der Politiker die Einrichtung einer Haftanstalt an, die von einem Krokodilgraben umgeben sein soll.

Wie der israelische Fernsehsender Channel 13 meldete, brachte Ben-Gvir, Vorsitzender der rechtsextremen Partei Jüdische Stärke, diese Idee während einer Sicherheitsbesprechung mit dem Generalkommissar des israelischen Gefängnisdienstes, Kobi Yaakobi, zur Sprache. Die israelische Gefängnisbehörde prüfe nun diesen Vorschlag, der darauf abziele, Fluchtversuche von Sicherheitsgefangenen zu verhindern.

Als möglichen Standort für die geplante Einrichtung sieht Ben-Gvir das Gebiet Hamat Gader im Norden Israels vor. Die Region liegt nahe der besetzten syrischen Golanhöhen und der jordanischen Grenze und beherbergt bereits eine Krokodilfarm sowie einen Zoo.

Umstrittene Gesetzesinitiative

Der Vorstoß erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die israelische Knesset voraussichtlich in den kommenden Tagen über einen weiteren Gesetzentwurf Ben-Gvirs abstimmen wird. Dieser sieht die Hinrichtung palästinensischer Gefangener vor, denen Israel die Planung von oder Teilnahme an Angriffen gegen das Land vorwirft. Das Knesset-Plenum hat den Entwurf am 11. November bereits in erster Lesung gebilligt.

Für eine endgültige Verabschiedung sind noch eine zweite und dritte Lesung erforderlich.

Haftbedingungen kritisiert

Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen befinden sich derzeit mehr als 9.300 Palästinenser in israelischer Haft, darunter auch Frauen und Kinder. Palästinensische und israelische Menschenrechtsgruppen berichten von Folter, Nahrungsentzug und verweigerter medizinischer Versorgung, was zum Tod zahlreicher Gefangener geführt haben soll.

Die Situation der palästinensischen Häftlinge habe sich seit Beginn des Gaza-Krieges im Oktober 2023 weiter verschlechtert.

Bei den anhaltenden Kämpfen wurden nach palästinensischen Angaben bislang mehr als 70.900 Menschen getötet und etwa 171.200 verletzt, überwiegend Frauen und Kinder.