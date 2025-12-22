Neujahrstraurigkeit: Das ist der größte Fehler, den wir am Ende des Jahres machen

Der Jahreswechsel bringt nicht nur Feierlaune, sondern oft auch melancholische Gefühle mit sich. Ein Psychologe erklärt die Mechanismen hinter der Neujahrstraurigkeit.

Während sich das Jahr dem Ende zuneigt, nehmen sich viele Menschen Zeit für Rückblicke auf die vergangenen Monate. Nach dem Abklingen der Festtagsstimmung kann sich jedoch bei manchen eine gewisse Neujahrstraurigkeit einstellen, bei der der Fokus auf unerfüllten Zielen liegt. Der Psychologe Ravi Gil erklärt, wie sich diese Melancholie äußert, welche Auswirkungen sie auf den Alltag hat und mit welchen Strategien man ihr begegnen kann.

Ein deutliches Anzeichen für Traurigkeit ist laut Gil die Beobachtung der eigenen Gedankenmuster. „Achten Sie darauf, wie häufig Sie über nicht erreichte Vorhaben nachdenken“, rät der Experte. Während vereinzelte negative Gedanken völlig normal seien, entstünden Probleme erst durch das Verharren in negativen Denkschleifen: „Wenn wir immer wieder an den Punkt zurückkehren, an dem negative Gedanken ausgelöst werden und wir in dieser Spirale gefangen sind, handelt es sich wahrscheinlich um Traurigkeit.“

Diese Gemütslage kann das Urteilsvermögen erheblich beeinträchtigen. „In einem Zustand der Traurigkeit fällt es schwer zu erkennen, dass die eigenen Ziele vielleicht unrealistisch waren oder das Jahr besonders herausfordernd“, erläutert Gil. „Man neigt dazu, positive Aspekte auszublenden, weil die Aufmerksamkeit stark auf das Negative gerichtet ist.“ Dies führe häufig zu einer Ansammlung von Stress. „Kurzfristig kann Stress durchaus förderlich sein, da er uns motiviert und antreibt“, so Gil. „Wenn sich Stress jedoch über längere Zeit aufbaut, kann das erhebliche gesundheitliche Folgen haben.“

Zum Jahreswechsel kommen bei gesellschaftlichen Zusammenkünften oft Gespräche über Neujahrsvorsätze auf, die unweigerlich zur Selbstreflexion anregen. „Vielleicht haben Sie sich zu Jahresbeginn vorgenommen, bestimmte Dinge anders anzugehen oder alte Verhaltensmuster zu durchbrechen. Wenn Sie nun das Gefühl haben, diese Ziele verfehlt zu haben, kann das tiefe Niedergeschlagenheit und Entmutigung auslösen.„

Ursachen der Melancholie

Der Druck zur Selbstoptimierung und überzogene Erwartungen können Menschen in einen Teufelskreis des ständigen Vergleichens treiben. „In sozialen Medien werden pausenlos Erfolgsgeschichten geteilt, mit denen man sich unwillkürlich vergleicht“, erklärt Gil. „Viele verfangen sich in diesem negativen Kreislauf und entwickeln das Gefühl, dass ihnen die Zeit davonläuft.“

Die ruhige Phase zwischen den Feiertagen und der Jahreswende sowie die Unterbrechung gewohnter Abläufe können diese Empfindungen noch verstärken. „In dieser Zeit mit wenigen Verpflichtungen schweift der Blick oft durch die eigenen vier Wände und bleibt an unvollendeten Projekten hängen“, sagt Gil. Auch jahreszeitliche Faktoren spielen eine Rolle. „Die kürzeren, dunkleren Wintertage und der Mangel an natürlichem Licht wirken sich deutlich auf unseren Serotoninspiegel aus“, erläutert der Psychologe. „Serotonin beeinflusst unseren Schlaf-Wach-Rhythmus, weshalb wir uns naturgemäß träger fühlen und die Motivation für Aktivitäten nachlassen kann.“

Praktische Strategien

Für den Umgang mit diesen Gefühlen bietet Dr. Gil praktische Empfehlungen. Zunächst sei ein Perspektivwechsel hilfreich: „Nutzen Sie die Gelegenheit, negative Gedanken umzudeuten und Ihren Selbstwert von Ergebnissen zu entkoppeln“, rät er. „Benennen Sie bewusst Erfolge des vergangenen Jahres, die Sie bisher vielleicht übersehen haben.“ Auch eine strukturierte Tagesgestaltung sei wesentlich: „Traurigkeit entsteht häufig aus Unsicherheit. Durch feste Strukturen und Routinen schaffen wir einen Raum psychischer Sicherheit, weil wir wissen, was auf uns zukommt“, erklärt Gil. „Das ermöglicht unserem Nervensystem, sich zu entspannen, und verhindert die Ansammlung von Traurigkeit.“

Ausreichend Schlaf sollte ebenfalls Priorität haben. „Erholsamer Schlaf ist einer der wichtigsten Ankerpunkte für unser allgemeines Wohlbefinden“, betont Gil. „Eine gesunde Schlafroutine bildet das beste Fundament im Umgang mit Traurigkeit.“ Zudem sei es wichtig, den Vergleich mit anderen zu reduzieren: „Vergessen Sie nicht, dass in sozialen Medien meist nur Glanzmomente geteilt werden, während vieles unerwähnt bleibt“, mahnt Gil. „Nehmen Sie das Gesehene nicht für bare Münze.“

Bei akuten Phasen des Unbehagens empfiehlt der Experte bewusstes Atmen: „Wenn uns Traurigkeit überfällt, übernehmen negative Gedanken oft die Kontrolle und beeinträchtigen unsere Atmung“, erläutert Gil. „Versuchen Sie, zur Ruhe zu kommen und durch langsame, tiefe Atemzüge Ihren Atem zu regulieren.“ Statt umfassender Jahresvorsätze plädiert er für überschaubare Monatsziele: „Anstatt sich für ein ganzes Jahr zu verpflichten, sollten wir unsere Vorhaben auf Monatsbasis aufteilen“, empfiehlt Gil.

„Die Zerlegung großer Ziele in kleine, erreichbare Schritte kann die nachhaltigste Veränderung bewirken.“