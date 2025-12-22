Kultauto Yugo: Datum steht für sein spektakuläres Comeback fest

Vom Kultauto zum Zukunftsprojekt: Zwei Visionäre wollen den legendären Yugo neu erfinden und planen bereits seinen großen Auftritt auf der EXPO 2027 in Belgrad.

Der serbische Unternehmer Aleksandar Bjelic und der Grafikdesigner Darko Marceta wollen dem legendären Yugo neues Leben einhauchen. Ihr ambitioniertes Vorhaben soll seinen Höhepunkt auf der EXPO 2027 in Belgrad finden, wo sie den Prototyp des neu konzipierten Kultfahrzeugs präsentieren wollen. Bjelic, der die Namens- und Modellrechte am Yugo besitzt, verfolgt das Ziel, die einst populäre Marke nicht nur zu schützen, sondern ihr auch zu neuem Glanz zu verhelfen.

Obwohl in Deutschland geboren und ohne persönliche Erfahrungen im ehemaligen Jugoslawien, hat Bjelic eine Leidenschaft für klassische und sportliche Automobile entwickelt – darunter auch Fahrzeuge aus dem Hause Zastava. Seine Vision geht jedoch über bloße Nostalgie hinaus: Er möchte den Yugo als vollwertiges Fahrzeug auf die Straßen zurückbringen.

Erfolgreiche Präsentation

Designer Marceta steht Bjelic bei diesem Unterfangen zur Seite. „Die Präsentation des Modells auf einer Münchner Designmesse war ein wichtiger Meilenstein für unser Projekt. Die positiven Reaktionen haben uns in unserem Vorhaben bestärkt„, erklärt Marceta. Das kreative Duo arbeitet parallel an der Wiederbelebung eines weiteren Zastava-Klassikers – dem Modell 101, im Volksmund als „Stojadin“ bekannt. Auch dieser Wagen soll mit komplett überarbeitetem Design auf der EXPO 2027 zu sehen sein.

Produktionspläne

Die Suche nach geeigneten Produktionsstätten läuft auf Hochtouren. Ägypten steht dabei besonders im Fokus, da Zastava dort bereits in der Vergangenheit erfolgreich Fahrzeuge produzierte. Der neue Stojadin soll preislich attraktiv gestaltet werden, wobei sogar eine Elektroversion angedacht ist. „Wir arbeiten bereits an zwei weiteren Modellen und führen Gespräche mit potenziellen Herstellern. Die Prototypenentwicklung findet in Zrenjanin statt“, verrät Marceta.

Das Designkonzept der Neuauflage orientiert sich an aktuellen Trends, soll aber traditioneller ausfallen als etwa vergleichbare chinesische Modelle. Bemerkenswert ist das ausgeprägte Interesse aus dem Nachbarland Kroatien – ein Indiz dafür, dass die Marke Zastava länderübergreifend noch immer einen besonderen Stellenwert genießt.

Vor einem vielversprechenden Comeback stehen könnte.