Studie schockiert: Vegane Kinder entwickeln sich komplett anders

Vegane Kinder wachsen anders: Eine neue Studie mit 40.000 Teilnehmern zeigt überraschende körperliche Unterschiede – und liefert wichtige Erkenntnisse für besorgte Eltern.

Kinder mit veganer und vegetarischer Ernährung entwickeln sich körperlich anders als ihre fleischessenden Altersgenossen. Dies belegt nun die bisher umfangreichste Studie zu diesem Thema, bei der Wissenschaftler aus drei Ländern Daten von mehr als 40.000 Kindern und Jugendlichen auswerteten. Das Ergebnis: Veganer sind im Durchschnitt fast vier Zentimeter kleiner als Gleichaltrige mit omnivorer Ernährung.

Die Forscher identifizierten einen klaren Zusammenhang zwischen pflanzlicher Ernährung und Nährstoffversorgung. In veganen Ernährungsformen fehlen häufig essentielle Nährstoffe wie Kalzium, Eisen, Vitamin B12, Jod und Selen – besonders problematisch während der Wachstumsphasen im Kindes- und Jugendalter. Sowohl bei jungen Veganern als auch bei Vegetariern zeigte sich ein niedrigerer Body-Mass-Index, was auf ein schlankeres Wachstumsprofil hindeutet.

Vegetarier wiesen zudem eine geringere Fettmasse und einen niedrigeren Mineralgehalt in den Knochen auf. Trotz dieser Befunde betonen die Wissenschaftler, dass fleischlose Ernährung durchaus ein gesundes Wachstum ermöglichen kann – allerdings nur unter der Voraussetzung einer sorgfältigen Planung und gezielten Nahrungsergänzung.

Detaillierte Studienergebnisse

„Gut geplante vegetarische und vegane Diäten sind für Erwachsene ernährungsphysiologisch angemessen und vorteilhaft“, erklärt Studienautor Dr. Wolfgang Marks von der Deakin Universität in Australien. Er räumt jedoch ein, dass „weit weniger Klarheit über ihre Eignung für Kinder besteht, was zu inkonsistenten oder sogar widersprüchlichen Ratschlägen für Eltern führt“.

Die Studie zeigt auch positive Aspekte pflanzlicher Ernährung auf. Kinder mit veganer oder vegetarischer Kost verfügten über eine bessere kardiovaskuläre Gesundheit mit niedrigeren Gesamtcholesterin- und LDL-Cholesterinwerten. Die Analyse ergab zudem, dass vegetarisch ernährte Kinder mehr Ballaststoffe, Eisen, Folsäure, Vitamin C und Magnesium zu sich nahmen, jedoch weniger Energie, Proteine, Fette, Vitamin B12 und Zink.

„Veganer zeigten ähnliche Muster, mit besonders niedriger Kalziumaufnahme“, heben die Wissenschaftler hervor. Für ihre in der Fachzeitschrift „Critical Reviews in Food Science and Nutrition“ veröffentlichte Studie werteten die Forscher Daten aus 59 Studien aus 18 Ländern aus.

Empfehlungen für Eltern

Im direkten Vergleich waren Vegetarier durchschnittlich 0,69 Kilogramm leichter und 1,19 Zentimeter kleiner als Allesesser. Bei Veganern fiel der Unterschied mit 1,17 Kilogramm weniger Gewicht und 3,64 Zentimeter geringerer Körpergröße noch deutlicher aus.

Die Wissenschaftler raten Eltern daher zu einem „informierten Ansatz“ bei der Ernährung ihrer Kinder. Sie empfehlen, sich über geeignete Nahrungsergänzungsmittel zu informieren und fachkundige Unterstützung zu suchen. „Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass ein ausgewogener Ansatz entscheidend ist, wobei Familien besonderes Augenmerk auf bestimmte Nährstoffe – insbesondere Vitamin B12, Kalzium, Jod, Eisen und Zink – legen sollten, um sicherzustellen, dass ihre Kinder alles bekommen, was sie zum Gedeihen brauchen“, betonen die Forscher.

Studien-Koautorin Professorin Monica Dinu von der Universität Florenz fasst zusammen: „Unsere Analyse der aktuellen Beweise legt nahe, dass gut geplante und angemessen ergänzte vegetarische und vegane Diäten die Ernährungsbedürfnisse erfüllen und ein gesundes Wachstum bei Kindern unterstützen können.“

Die Beliebtheit vegetarischer Ernährungsformen hat im vergangenen Jahrzehnt aus ethischen, ökologischen und gesundheitlichen Gründen deutlich zugenommen. Dennoch stellen sie ernährungsphysiologische Herausforderungen dar, die eine durchdachte Planung erfordern. Andererseits birgt eine fleischreiche Ernährung nicht nur gesundheitliche Risiken wie ein erhöhtes Risiko für Herzerkrankungen und Dickdarmkrebs, sondern belastet auch die Umwelt erheblich.

Die großflächige Viehzucht zerstört natürliche Lebensräume und trägt durch Treibhausgasemissionen zur Klimaerwärmung bei. Klimaexperten empfehlen daher regelmäßig, Fleisch durch pflanzliche Alternativen zu ersetzen, um die Umweltbelastung zu verringern.