Ohne Fleisch kleiner? Forscher enthüllen überraschende Kinderstudie

Zwischen Gemüse und Fleischteller liegen Welten – nun zeigt eine Großstudie mit 48.000 Kindern, welche Ernährungsform tatsächlich die besten Entwicklungschancen bietet.

Welche Ernährungsform ist für Kinder am gesündesten? Diese Frage beschäftigt Eltern und Wissenschaftler gleichermaßen. Eine umfassende neue Studie liefert nun überraschende Erkenntnisse zur Debatte um vegetarische, vegane und fleischhaltige Ernährung bei Heranwachsenden.

Die Wissenschaft ringt seit langem um Antworten auf die Frage nach der optimalen Kinderernährung. Welche Nahrungsmittel sichern die bestmögliche Versorgung mit lebenswichtigen Nährstoffen für eine gesunde Entwicklung? Ein internationales Forscherteam aus Italien, den USA und Australien hat nun die bislang umfangreichste Untersuchung zu diesem Thema vorgelegt. Ihre im Fachjournal „Critical Reviews in Food Science and Nutrition” veröffentlichte Analyse umfasst Daten von mehr als 48.000 Kindern und Jugendlichen weltweit mit unterschiedlichen Ernährungsgewohnheiten.

Die Wissenschaftler untersuchten dabei systematisch die Auswirkungen verschiedener Ernährungsformen auf Gesundheitsparameter, Wachstum und Nährstoffversorgung. Das Ergebnis: Vegetarische Kost schneidet trotz gewisser Risiken am besten ab, während sowohl vegane als auch fleischhaltige Ernährung spezifische Vor- und Nachteile aufweisen.

Vorteile pflanzlicher Kost

Die Datenauswertung zeigt deutliche Vorteile der fleischlosen Ernährung im Bereich der Ballaststoffaufnahme. Vegetarisch ernährte Kinder konsumieren signifikant mehr davon als ihre fleischessenden Altersgenossen. Auch bei der Versorgung mit Folsäure, Vitamin C und Magnesium liegen sie vorn. Ein weiterer gesundheitlicher Pluspunkt: Durch den Fleischverzicht weisen vegetarische Kinder deutlich niedrigere Cholesterinwerte auf.

Die Forscher verbinden dies mit einem reduzierten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Allerdings offenbarte die Studie auch Schattenseiten: „Bemerkenswerterweise wurden ohne Nahrungsergänzung oder angereicherte Lebensmittel keine ausreichenden Vitamin-B12-Werte erreicht, und die Zufuhr von Kalzium, Jod und Zink lag oft im unteren Bereich der empfohlenen Werte”, erläutert Studienmitautorin Jeannette Beasley, Professorin an der New York University. Besonders bei veganer Ernährung zeigte sich eine problematisch niedrige Kalziumzufuhr.

Körperliche Entwicklung

Ein weiterer Aspekt der Untersuchung betrifft die Kalorienversorgung. Pflanzliche Ernährung ist grundsätzlich kalorienärmer, was sich in den körperlichen Parametern der Kinder widerspiegelt. Die Analysen ergaben, dass vegetarisch ernährte Kinder tendenziell kleiner und leichter sind, einen niedrigeren Body-Mass-Index aufweisen und sowohl geringere Fettmasse als auch niedrigeren Knochenmineralgehalt haben.

Ähnliche Muster zeigten sich bei vegan ernährten Kindern, die ebenfalls kleiner waren und niedrigere BMI-Werte aufwiesen. „Unsere Analyse der aktuellen Erkenntnisse legt nahe, dass gut geplante und angemessen ergänzte vegetarische und vegane Ernährungsweisen den Nährstoffbedarf decken können”, fasst Hauptautorin Dr. Monica Dinu von der Universität Florenz zusammen. Sie betont, dass ein fleischloser Speiseplan sogar förderlich für eine gesunde Entwicklung bei Kindern sein könnte.

Das Forscherteam unterstreicht jedoch die Notwendigkeit elterlicher Wachsamkeit bei der Nährstoffversorgung.

Bei Unsicherheiten sollten Eltern nicht zögern, professionelle Unterstützung durch Ernährungsberater oder Kinderärzte in Anspruch zu nehmen.