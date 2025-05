Kurioser Schachmatt: Taliban setzen Denkspiel außer Kraft

Die Taliban-Behörden in Afghanistan haben das Schachspiel auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Als Begründung führen sie an, dass die Denksportart möglicherweise zum Glücksspiel verleiten könnte, was nach islamischem Recht strikt untersagt ist. Dies berichtet die BBC.

Die Suspendierung gilt, bis eine abschließende Prüfung geklärt hat, ob das strategische Brettspiel mit den Grundsätzen der Scharia (islamisches Religionsgesetz) vereinbar ist. Schach reiht sich damit in die wachsende Liste von Freizeitaktivitäten ein, die unter der Taliban-Herrschaft Einschränkungen erfahren.

Das Verbot des mehr als 1500 Jahre alten Strategiespiels ist Teil einer umfassenden Einschränkung kultureller Aktivitäten durch die Taliban-Regierung. Seit Anfang Mai 2025 wurden bereits Musik, Kino, Fernsehen sowie das in Afghanistan traditionsreiche Drachensteigen offiziell untersagt. Auch das Darstellen von Lebewesen in Bildern wurde verboten.

Der Weltschachverband FIDE reagierte mit scharfer Kritik auf das Vorgehen der Taliban und bezeichnete es als „schweren Rückschritt für Denkfreiheit und kulturelle Vielfalt“. Die Organisation forderte die sofortige Wiederzulassung von Schach in Afghanistan.

Frauenrechte eingeschränkt

Besonders drastisch sind die Verbote für Frauen, denen seit der Machtübernahme der Taliban jegliche sportliche Betätigung untersagt ist.