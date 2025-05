AfD im Visier: Was „gesichert rechtsextrem“ bedeutet

Wenn der Verfassungsschutz eine Partei als „gesichert rechtsextremistisch“ einstuft, folgen systematische Überwachung und mögliche finanzielle Einschnitte – doch bis zum Parteiverbot ist es ein weiter Weg.

Die Einstufung einer Partei als „gesichert rechtsextremistisch“ durch den Verfassungsschutz hat weitreichende Konsequenzen auf verschiedenen Ebenen. Diese Klassifizierung erfolgt nicht willkürlich, sondern basiert auf umfangreichen Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden.

Konkret bedeutet diese Einstufung, dass die betreffende Organisation nachweislich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung agiert, nationalistische oder rassistische Positionen vertritt, möglicherweise Gewalt als politisches Mittel befürwortet oder antisemitische und demokratiefeindliche Ideologien propagiert.

Der Begriff „gesichert“ unterstreicht dabei, dass ausreichend Beweismaterial vorliegt, um diese Zuordnung zweifelsfrei vornehmen zu können.

Für eine als rechtsextremistisch eingestufte Partei ergeben sich unmittelbare Folgen. Sie wird in der Regel unter systematische Beobachtung des Verfassungsschutzes gestellt, wobei öffentliche Äußerungen, interne Strukturen und Verbindungen zu extremistischen Kreisen analysiert werden.

Eine solche Einstufung kann auch finanzielle Einschnitte nach sich ziehen, etwa durch den Ausschluss von der staatlichen Parteienfinanzierung.

⇢ Schachgenie plante Anschlag – Cobra stürmt Kinderzimmer



Mögliche Konsequenzen

In besonders schwerwiegenden Fällen ist sogar ein Parteiverbot durch das Bundesverfassungsgericht möglich – allerdings nur, wenn die Organisation aktiv und planvoll die demokratische Grundordnung zu beseitigen versucht und eine erhebliche Gefahr darstellt.

Ein anschauliches Beispiel hierfür ist der Fall der NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands), bei der 2017 trotz festgestellter Verfassungsfeindlichkeit kein Verbot ausgesprochen wurde, da die Partei als zu unbedeutend galt, um eine reale Bedrohung darzustellen.

Ein wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang ist die Weisungsgebundenheit der Verfassungsschutzbehörden. Das Bundesamt für Verfassungsschutz untersteht als nachgeordnete Behörde dem Bundesinnenministerium und ist dessen Direktiven verpflichtet. Parallel dazu existieren in den Bundesländern eigenständige Landesämter für Verfassungsschutz, die den jeweiligen Landesinnenministerien unterstellt sind.

Rechtliche Unterschiede

Es ist wichtig, zwischen der Einstufung als „gesichert rechtsextremistisch“ und einem Parteiverbot zu differenzieren. Während erstere eine behördliche Feststellung des Verfassungsschutzes darstellt, unterliegt ein Parteiverbot deutlich höheren rechtlichen Hürden und kann ausschließlich durch das Bundesverfassungsgericht verhängt werden.

Der bereits erwähnte Fall der NPD verdeutlicht diesen Unterschied: Obwohl die Partei als verfassungsfeindlich eingestuft wurde, erfolgte kein Verbot, da sie keine substanzielle Gefahr für die demokratische Ordnung darstellte.

⇢ Hassprediger-Register soll Islamisten stoppen – Experten skeptisch



Die Einstufung der AfD als „gesichert rechtsextremistisch“ hat somit erhebliche Auswirkungen – sowohl in rechtlicher als auch in gesellschaftlicher Hinsicht.

Konkrete Folgen für die AfD

Mit der Einstufung der AfD als „gesichert rechtsextremistisch“ am 2. Mai 2025 hat der Verfassungsschutz die rechtliche Grundlage geschaffen, um weitreichende nachrichtendienstliche Mittel gegen die Partei einzusetzen. Dazu gehören der Einsatz von V-Leuten und verdeckten Ermittlern sowie die detaillierte Analyse der Partei-Finanzen. Diese Maßnahmen gehen deutlich über die bisherige Beobachtung hinaus.

Besonders einschneidend könnten die finanziellen Konsequenzen sein: Die staatliche Parteienfinanzierung kann bei rechtsextremistischer Einstufung eingeschränkt oder vollständig gestrichen werden, was für die AfD erstmals zu konkreten Nachteilen bei der öffentlichen Mittelvergabe führen könnte. Die Entscheidung des Verfassungsschutzes hat bundesweit eine intensive gesellschaftliche Debatte über ein mögliches Parteiverbot ausgelöst.

Eine juristische Prüfung dazu wurde zuletzt im Februar ausgesetzt, könnte aber nun auf Basis der neuen Bewertung wieder aufgenommen werden.

Die Rolle des Verfassungsschutzes und der rechtliche Rahmen sind dabei entscheidend für die Bewertung und das Vorgehen gegen rechtsextremistische Strömungen in Deutschland.

Rechtsextremismus-Einstufungen und Parteiverbote in Österreich: Seltene, aber bedeutsame Fälle

Auch in Österreich gab es in der Vergangenheit bedeutende Fälle, in denen rechtsextreme Parteien verboten oder unter Beobachtung gestellt wurden.

Ein Beispiel ist das Verbot der Nationaldemokratischen Partei (NDP) im Jahr 1988. Diese Partei, gegründet 1967, wurde vom Verfassungsgerichtshof wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung aufgelöst. Das Urteil basierte auf dem österreichischen Verbotsgesetz von 1947, das Aktivitäten untersagt, die nationalsozialistisches Gedankengut fördern oder verbreiten.

Ein weiteres Beispiel ist die Nationale Volkspartei (NVP), die 2007 gegründet wurde. Obwohl sie nie verboten wurde, geriet sie aufgrund neonazistischer Tendenzen und antisemitischer Aussagen in die Kritik. Teile ihres Parteiprogramms stammten nahezu wortwörtlich aus einem SS-Lehrbuch, was zu strafrechtlichen Ermittlungen und Forderungen nach einem Verbot führte.

Die Identitäre Bewegung Österreich (IBÖ) wird vom österreichischen Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft. Sie propagiert ein rassistisch-nationalistisches Weltbild und steht unter Beobachtung, ist jedoch bislang nicht verboten.