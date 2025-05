Kühler Mai-Dienstag in Wien: Sprühregen und Wolken

Kühler Mai-Dienstag: Sprühregen und Wolken über Wien. Der Mai zeigt sich heute von seiner launischen Seite in Wien. Nach dem kurzen Hitze-Intermezzo zum Monatsbeginn hat sich das Blatt gewendet – aktuell hüllt Sprühregen die Bundeshauptstadt ein, während die Temperaturen mit einstelligen Werten am Morgen deutlich unter dem saisonalen Durchschnitt liegen. Die Wienerinnen und Wiener sollten heute definitiv nicht ohne Regenschirm das Haus verlassen.

Wetter in Wien und Umgebung

Morgen: 9 Grad, leichter Sprühregen, Bewölkung 63%

Tagsüber: Nass mit Temperaturen zwischen 10 und 12 Grad, Bewölkung nahezu 100%

Wind: Anfangs schwach bei 1 km/h, zunehmend auf 9 km/h aus nördlicher bis nordöstlicher Richtung

Niederschlag: Warnung für verstärkten Sprühregen gegen 15:00 Uhr

Sonne: Kaum Chancen durch die dichte Wolkendecke

Wetter in ganz Österreich

Osten und Südosten: Ähnliches Bild wie in Wien mit Wolken und Niederschlägen. Im Burgenland teils lebhafter Wind. Schwergewitter-Warnungen für Teile der Steiermark und des Burgenlandes.

Süden und Alpenraum: Unangenehmes Wetter in den Bergregionen mit leichten Schneefällen auf der Rax und am Traunstein bei -1 Grad. Am Brenner 3 Grad mit leichtem Schneefall, am Hochficht 6 Grad und Regen. Besonders kalt auf dem Brunnenkogel mit -11 Grad und am Großglockner mit -12 Grad.

Westen und Zentrum: Kühle und feuchte Bedingungen mit Niederschlagsschwerpunkt über dem Alpenhauptkamm und in Osttirol. Temperaturen deutlich unter den typischen Werten für Anfang Mai.

Wettertrend für die kommenden Tage

Für Wien sieht der Trend der nächsten Tage eine leichte Besserung vor: Am Freitag werden 14 Grad mit Regenschauern erwartet, am Samstag 15 Grad bei bedecktem Himmel. Der Sonntag könnte dann mit 16 Grad und sonnigem Wetter endlich eine deutliche Wetterbesserung bringen.

Der Wind wird in den kommenden Tagen nachlassen und auf 11-17 km/h zurückgehen.

KOSMO-Wettertipp

Bei dem heutigen Sprühregen empfehlen wir wasserfeste Kleidung statt Regenschirm – der feine Nieselregen kommt oft von der Seite und macht Schirme wenig effektiv. Wer heute in Wien unterwegs ist, sollte außerdem warme Kleidung einpacken, denn die gefühlten Temperaturen liegen durch die hohe Luftfeuchtigkeit noch niedriger als die gemessenen Werte. Perfekter Tag für einen Besuch in einem der gemütlichen Wiener Kaffeehäuser!