Medikamenten-Engpass: AD(H)S-Patienten stehen vor leeren Regalen

Der Boom an AD(H)S-Diagnosen stellt das Gesundheitssystem vor ein Versorgungsproblem. Die Medikamente werden knapp, während immer mehr Betroffene Hilfe suchen.

Immer mehr Menschen erhalten eine AD(H)S-Diagnose, doch das Gesundheitssystem kann bei der Medikamentenversorgung nicht Schritt halten. Dies geht aus einer aktuellen europäischen Studie hervor. Fachleute weisen darauf hin, dass etwa fünf Prozent der Bevölkerung in unterschiedlichem Ausmaß von der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung betroffen sind. Mit dem wachsenden gesellschaftlichen Bewusstsein für diese neurologische Besonderheit steigt auch die Zahl jener Personen, die entsprechende Medikamente benötigen.

Anstieg bei Erwachsenen

Seit geraumer Zeit berichten Gesundheitsexperten über den kontinuierlichen Anstieg der AD(H)S-Diagnosen. Besonders auffällig ist die Zunahme bei erwachsenen Patienten, wie auch der STANDARD in seiner Berichterstattung dokumentierte. Diese Entwicklung bedeutet jedoch nicht, dass AD(H)S tatsächlich häufiger auftritt als früher.

Vielmehr führt das gesteigerte Bewusstsein für die typischen Symptome dazu, dass mehr Menschen diagnostische Verfahren in Anspruch nehmen und in der Folge eine entsprechende Diagnose erhalten.