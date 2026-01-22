Nach Rekord-Teuerung: Strom wird billiger – aber nur für Schlaue

**Nach Jahren der Rekordpreise kündigt Österreichs Stromriese eine Tarifsenkung an. Doch wer wirklich sparen will, muss selbst aktiv werden.**

Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine vor vier Jahren stiegen die Energiepreise auf Rekordhöhen. Nun hat Österreichs führender Stromkonzern eine Senkung der Tarife angekündigt. In den vergangenen Jahren mussten Verbraucher besonders tief in die Tasche greifen, wenn es um die Energieversorgung ging.

Eigeninitiative lohnt sich

Verbraucher können bei den Stromkosten erhebliche Einsparungen erzielen, wenn sie selbst die Initiative ergreifen. Für Privathaushalte ist es notwendig, eigenständig aktiv zu werden, um von günstigeren Angeboten zu profitieren.

Der Tarifkalkulator der E-Control bietet dabei eine wertvolle Hilfestellung zur Preisrecherche und Angebotsvergleich.