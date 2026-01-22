KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Energiekosten

Nach Rekord-Teuerung: Strom wird billiger – aber nur für Schlaue

Nach Rekord-Teuerung: Strom wird billiger – aber nur für Schlaue
FOTO: iStock
1 Min. Lesezeit |

**Nach Jahren der Rekordpreise kündigt Österreichs Stromriese eine Tarifsenkung an. Doch wer wirklich sparen will, muss selbst aktiv werden.**

Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine vor vier Jahren stiegen die Energiepreise auf Rekordhöhen. Nun hat Österreichs führender Stromkonzern eine Senkung der Tarife angekündigt. In den vergangenen Jahren mussten Verbraucher besonders tief in die Tasche greifen, wenn es um die Energieversorgung ging.

⇢ Strompreis-Hammer: Entlastungen für Haushalte kommen

Eigeninitiative lohnt sich

Verbraucher können bei den Stromkosten erhebliche Einsparungen erzielen, wenn sie selbst die Initiative ergreifen. Für Privathaushalte ist es notwendig, eigenständig aktiv zu werden, um von günstigeren Angeboten zu profitieren.

⇢ Revolution am Strommarkt: Billiger Strom für alle? So viel kostet er jetzt!

Der Tarifkalkulator der E-Control bietet dabei eine wertvolle Hilfestellung zur Preisrecherche und Angebotsvergleich.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Lebensgefahr
Lebensgefahr auf Rädern: Bosnischer Fernbus ohne Bremsen und Servolenkung gestoppt
| Millionenbetrug
„System ausgenutzt“ – Banker zocken Migranten mit Schein-Krediten ab
| Großeinsatz
DDR-Erbe in Flammen: Historisches Gebäude bei Goebbels-Villa brennt lichterloh
| Grenzrevolution
EU-Revolution an den Grenzen: Digitaler Pass soll Warteschlangen beenden
| Auswanderung
Dramatische Abwanderung: Ganze Kleinstadt verlässt Bosnien jährlich
MEHR AKTUELLE NEWS