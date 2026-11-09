Österreichs Rüstungsindustrie: Über 90 Prozent der Firmen wollen expandieren

Fast jeder Rüstungsbetrieb im Land will wachsen. Doch ein Paragraf im Strafgesetzbuch sorgt für große Nervosität in der Branche.

Mehr als 90 Prozent der befragten Unternehmen aus Österreichs Sicherheits- und Verteidigungsindustrie planen, ihre Aktivitäten auszubauen. Gleichzeitig betrachten 65 Prozent regulatorische Risiken als große Hürde. Das geht aus einer aktuellen Studie von EcoAustria im Auftrag der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) hervor.

Österreichs Sicherheits- und Verteidigungswirtschaft umfasst rund 200 Unternehmen. Nach Angaben der Wirtschaftskammer beschäftigen sie etwa 12.000 Menschen und erwirtschaften einen Jahresumsatz von rund 5,1 Milliarden Euro. Dazu zählen nicht nur klassische Rüstungshersteller, sondern auch Betriebe, die beispielsweise Software, Elektronik und andere sicherheitsrelevante Technologien entwickeln.

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Die Studie bildet die Stimmung in der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie ab. Sie hält die Ausbaupläne der Unternehmen fest und macht rechtliche Faktoren als zentrales Risiko für künftige Aktivitäten aus.

Rechtliche Unsicherheit

Die Wirtschaftskammer folgert aus den Ergebnissen: „Österreichs Sicherheits- und Verteidigungsindustrie will wachsen, wird dabei aber durch rechtliche Unsicherheiten gebremst“. Jochen Danninger, Generalsekretär der WKÖ, verlangt: „Besonders § 320 StGB sorgt für Unsicherheit, weil selbst bei behördlich genehmigten Geschäften zusätzliche strafrechtliche Risiken bestehen können. Das müssen wir rasch ändern“

Grauzone Ausfuhr

Der § 320 des Strafgesetzbuches regelt die verbotene Unterstützung von Parteien bewaffneter Konflikte. Unter bestimmten Voraussetzungen können etwa die Ausrüstung oder Bewaffnung einer Konfliktpartei, die vorschriftswidrige Ausfuhr von Kampfmitteln oder militärische Finanzkredite strafbar sein. Damit geht die Bestimmung deutlich über gewöhnliche Rüstungsexporte hinaus.

Besonders schwierig ist die Situation aus Sicht der Wirtschaftskammer bei sogenannten Dual-Use-Gütern, die sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke eingesetzt werden können. Selbst bei behördlich genehmigten Geschäften könnten zusätzliche strafrechtliche Fragen entstehen. Die Branche fordert daher klarere Regeln für internationale Zulieferungen. Dabei sollen die österreichische Neutralität und bestehende Exportverbote gewahrt bleiben.