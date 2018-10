Passagier beschimpft Frau rassistisch – Personal reagiert beschämend (VIDEO)

Mord in Zell am See: 20-jähriges Opfer wollte im Drogenprozess aussagen

In Zell am See (Pinzgau) sind gestern tödliche Schüsse gefallen. Nach wie vor sucht die Polizei fiberhaft nach dem mutmaßlichen Mörder und der Waffe. Eine 20-jährige Frau kam ums Leben, weil sie demnächst Kronzeugin bei einem Drogen-Prozess sein sollte.