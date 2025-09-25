Razzia in Ottakring: Polizei schnappt Balkaner mit Kokain-Schatz

Mitten in Ottakring flog ein Drogenring auf. Die Polizei schnappte einen 43-Jährigen mit Kokain im Wert von 300.000 Euro und Bargeld in szenetypischer Stückelung.

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) beobachteten am Mittwochabend in Wien-Ottakring einen Mann bei mehreren mutmaßlichen Drogengeschäften. Die Polizisten griffen umgehend ein und nahmen den Verdächtigen fest.

Erfolgreiche Festnahme

Durch das koordinierte Vorgehen der Einsatzkräfte konnte ein 43-jähriger nordmazedonischer Staatsbürger als mutmaßlicher Suchtmittelhändler identifiziert und in Gewahrsam genommen werden. Bei den anschließenden Durchsuchungen seiner Person und Wohnung stellten die Ermittler knapp 9.000 Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung sowie über drei Kilogramm Kokain mit einem geschätzten Straßenwert von rund 300.000 Euro sicher.

Die EGS Wien besteht aus vier spezialisierten Teams mit insgesamt 80 zivilen Beamten, von denen zwei Gruppen gezielt auf Suchtmittelkriminalität spezialisiert sind. Die Einheit führt regelmäßig koordinierte Streifen an bekannten Drogen-Hotspots durch und hat seit ihrer Gründung vor 20 Jahren bereits rund 25.000 Personen festgenommen sowie 570 Kilogramm harter Drogen und 6,2 Millionen Euro Bargeld sichergestellt.

Der Beschuldigte befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam, während die Ermittlungen in diesem Fall fortgeführt werden.