Vertrauensbruch: Karleusa rechnet mit Serifovic ab

Jelena Karleusa spricht offen über zerbrochene Freundschaft zu Marija Serifovic. Die Sängerin Jelena Karleusa hat sich erstmals ausführlich zum Ende ihrer engen Freundschaft mit Kollegin Marija Serifovic geäußert. In der Sendung „Amidzi sou“ schilderte sie den schmerzhaften Vertrauensbruch, der zur Entfremdung führte.

„Ich habe den Kontakt abgebrochen“, erklärte Karleusa. „Als ich meine beiden Alben veröffentlichte, musste ich feststellen, dass ausgerechnet Marija, die ich wie eine Schwester geliebt habe und für die ich immer da war, in sozialen Medien einen besonders verletzenden Kommentar über mich mit einem Like versehen hat.“ Dieser Vorfall habe sie sowohl menschlich als auch beruflich tief getroffen. „Statt Unterstützung in einer Zeit, in der ich durch die Hölle ging, bekam ich das genaue Gegenteil. Das war für mich das Ende unserer Freundschaft.“

Der konkrete Auslöser war ein Twitter-Kommentar, den Serifovic mit einem sichtbaren „Like“ versehen hatte – zu einem Zeitpunkt, als Karleusa nach eigenen Angaben besonders auf die Unterstützung ihrer langjährigen Freundin gehofft hatte. Beide Künstlerinnen bestätigten in mehreren Interviews, dass dieser Vorfall während einer für Karleusa schwierigen Phase stattfand und letztlich zur vollständigen Entfremdung führte.

Rückkehr ins Fernsehen

In der Talkshow sprach die Sängerin auch über ihren Einstieg als Jurorin beim Musikwettbewerb „Pinkove zvezde“ (serbische Castingshow). „Ich betrachte es heute als Fehler, dass ich jahrelang nicht auf Pink Television zu sehen war„, räumte Karleusa ein. „Diese Einladung habe ich von ganzem Herzen angenommen. Das Format gibt mir die Chance, dass die Menschen mich wieder so wahrnehmen können, wie ich wirklich bin.“

Sie kämpfe seit Jahren gegen Vorurteile an: „In meiner 30-jährigen Karriere hatte ich keinen einzigen ruhigen Tag – ich muss ständig beweisen, dass ich nicht dem entspreche, was viele über mich denken.“

Privates Leben

Auf die Frage nach dem Verhältnis zu ihrem Ex-Mann Dusko Tosic antwortete die Künstlerin knapp: „Wir haben zwei wunderbare Töchter, aber nein, wir stehen nicht in Kontakt.„

Bezüglich einer möglichen Teilnahme am serbischen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest im kommenden Jahr blieb Karleusa geheimnisvoll: „Lassen wir das ein kleines Geheimnis und ein Thema zum Nachdenken.“ In den vergangenen Wochen hatte sie bereits erklärt, dass sie ernsthaft über eine Bewerbung für den Eurovision Song Contest 2025 nachdenke, eine endgültige Entscheidung jedoch noch nicht getroffen habe.