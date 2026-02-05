Schockfund in Wiener Park: Wer misshandelte die kleine Mila?

Ein schwer misshandelter Welpe kämpft im Wiener TierQuarTier um sein Bein. Die erst fünf Monate alte Hündin „Mila“ wurde mit schockierenden Verletzungen aufgefunden.

Der schwer verletzte Welpe „Mila“ wurde am 2. Februar im Votivpark in Wien aufgefunden. Das erst vier bis fünf Monate alte Hundeweibchen wies massive Verletzungen an den Vorderbeinen auf, die auf Misshandlung hindeuten. „Die Verletzungen dieses jungen Hundes sprechen eine deutliche Sprache“, erklärt Thomas Benda, Betriebsleiter des „TierQuarTier“ Wien. „Was Mila angetan wurde, erschüttert uns zutiefst. Alles deutet darauf hin, dass sie schwere Misshandlungen erlitten hat.“

Das Tierrettungsteam des „TierQuarTier Wien“ entdeckte den jungen Hund in verwahrlostem und abgemagertem Zustand, wobei das Tier trotz seiner Leiden Menschen gegenüber zutraulich reagierte. Besonders alarmierend waren die Verletzungen der Vorderbeine: Das rechte Bein zeigte eine starke Deformation mit offener, entzündeter Wunde, während das linke eine deutliche Fehlstellung aufwies.

Schwere Diagnose

Nach der sofortigen Einlieferung in die Tierklinik offenbarte sich das volle Ausmaß der Verletzungen: Neben einer unbehandelten älteren Fraktur diagnostizierten die Tierärzte eine schwerwiegende Strangulationsverletzung. Fachleute vermuten, dass ein Vorderbein längere Zeit mit einem Seil oder ähnlichem Material abgebunden wurde, was zu erheblichen Durchblutungsstörungen, Gewebeschäden und Entzündungen führte. Regelmäßige Untersuchungen sollen nun klären, ob das betroffene Bein gerettet werden kann oder als letzte Option eine Amputation notwendig wird.

Trotz ihres jungen Alters hat der Welpe „Mila“ offenbar bereits erhebliches Leid erfahren müssen, wie ihre gravierenden Verletzungen belegen.

Hilfeaufruf

Das TierQuarTier Wien ruft gemeinsam mit dem Veterinäramt die Bevölkerung zur Mithilfe auf. Personen, die den Hund erkennen, Informationen zu seiner Herkunft oder Vorgeschichte geben können oder am Fundtag Beobachtungen im Bereich des Votivparks in Wien gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Fundservice für Haustiere der Stadt Wien unter der Telefonnummer 01/4000-8060 entgegen.

Für die kostenintensive medizinische Behandlung bittet das Tierheim um finanzielle Unterstützung.