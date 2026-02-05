Maut-Hammer: Belgrader Ringstraße wird kostenpflichtig!

Ab 1. April müssen schwere Nutzfahrzeuge für die Belgrader Umfahrungsstraße Maut bezahlen. Diese Maßnahme markiert den Beginn einer umfassenden Ausweitung des Mautsystems auf bisher kostenfreien Autobahnabschnitten in Serbien, wie Darko Savić, Leiter der Mautabteilung von „Putevi Srbije“, erläuterte. Die Entscheidung betrifft zunächst gezielt Lastkraftwagen, da diese die Straßeninfrastruktur besonders stark beanspruchen.

Nach der Einführung auf der Belgrader Umfahrung soll das Mautsystem schrittweise erweitert werden. Besonders im Fokus stehen dabei Autobahnabschnitte zwischen den Hauptmautstellen und den Grenzübergängen. Savić kündigte an, dass anschließend auch Schnellstraßen mautpflichtig werden, beginnend mit der Verbindung von Mala Krsna nach Požarevac.

Statt herkömmlicher Mautstationen werden moderne Portale mit Kurzwellentechnologie zur Fahrzeugerkennung eingesetzt. Die bereits zum Jännerbeginn in Kraft getretene Erhöhung der Mautgebühren folgt laut Savić den gesetzlichen Vorgaben für öffentliche Abgaben.

Deutliche Preiserhöhungen

Besonders deutlich fiel die Anpassung bei Brücken mit einer Steigerung um das 2,5-fache und bei Tunneln mit einer Verfünffachung aus. Diese Maßnahmen sind notwendig, um die Instandhaltung der 15.000 Straßen zu finanzieren, wofür rund 30 Milliarden Dinar benötigt werden.

Als wichtiges Infrastrukturprojekt steht in diesem Jahr die Eröffnung des Abschnitts Kuzmin-Sremska Rača bevor. Mit Stolz verwies Savić auf das länderübergreifende Toll4All-System, das mittlerweile mehr als eine Million Nutzer in Serbien zählt.

Internationale Expansion

Das Land nimmt damit eine Vorreiterrolle in der Region bei der Nutzung elektronischer TAG-Geräte zur Mautzahlung ein. Für die Zukunft plant Toll4All eine Erweiterung auf weitere Länder wie Griechenland und die Republika Srpska.

Die Verhandlungen mit Griechenland gestalten sich allerdings schwierig, da die serbischen Behörden seit zwei Jahren auf eine Einigung zwischen den sechs griechischen Konzessionären warten.

Die Ausweitung des Mautsystems ist Teil einer langfristigen Strategie zur Sicherstellung der Finanzierung von Straßenerhaltung und Infrastrukturverbesserungen in Serbien.