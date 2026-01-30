Neue Maut in Kroatien: Offizielle Website online – das müssen Autofahrer jetzt wissen

Kroatiens Autobahnen stehen vor einer Revolution: Das neue elektronische Mautsystem Crolibertas verspricht freie Fahrt mit bis zu 130 km/h – ohne Anhalten an Mautstellen.

Die offizielle Website des neuen elektronischen Mautsystems Crolibertas ist ab sofort unter www.crolibertas.hr abrufbar. Wie die Kroatischen Autobahnen (HAC) mitteilten, dient die Plattform als zentrale Informationsquelle rund um die Einführung und Funktionsweise des Systems. Die zweisprachig auf Kroatisch und Englisch verfügbaren Inhalte werden laufend aktualisiert, um Nutzern den Übergang zum neuen Mautsystem zu erleichtern.

Auf der Website finden Interessierte bereits jetzt umfassende Informationen zu den Grundfunktionen und technischen Details des Systems. Crolibertas ermöglicht künftig freien Verkehrsfluss ohne Anhalten an Mautstellen – Fahrzeuge können mit bis zu 130 km/h durchfahren. Das System kombiniert zwei Technologien: ENC-Geräte in den Fahrzeugen und automatische Kennzeichenerfassung mittels Kamerasystemen.

Für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen wird die Registrierung des Kennzeichens samt hinterlegtem Zahlungsmittel verpflichtend, während schwerere Fahrzeuge sowohl ENC als auch die Kennzeichenerfassung nutzen müssen.

Moderne Mautportale

Im Zuge der Systemumstellung werden derzeit landesweit Mautportale errichtet. Diese bilden das Herzstück der neuen Infrastruktur und sind mit modernster Technik zur Fahrzeugerkennung ausgestattet – darunter Kameras, Sensoren und Kommunikationsmodule. Die Portale ermöglichen die Mauterhebung im fließenden Verkehr, was Staus reduzieren und den Verkehrsfluss deutlich verbessern soll.

Aktuell laufen Installationsarbeiten auf Abschnitten der Autobahn A3 in Sisak-Moslavina sowie auf den Autobahnen A4 in Medjimurje und A11 im Gebiet Zagreb. Anschließend folgen weitere Abschnitte der A4 in den Gespanschaften Zagreb und Varazdin, der A3 in Vukovar-Syrmien sowie der A5 in den Regionen Brod-Posavina und Osijek-Baranja.

Zeitplan 2027

Laut HAC sollen noch in diesem Jahr alle Arbeiten an den insgesamt 212 Portalen und der zugehörigen Ausrüstung abgeschlossen werden. Die vollständige Inbetriebnahme des neuen Mautsystems ist für Anfang März 2027 geplant. Das System wird die klassischen Mautstationen ablösen.

Die Anmeldung zum elektronischen System wird über verschiedene Wege möglich sein: über eine nationale Web-Verkaufsstelle, eine mobile App, weitere digitale Dienste oder an speziellen Spuren für die Schnellanmeldung. Zusätzlich können sich Nutzer in Verkaufsbüros der Autobahnbetreiber oder bei Drittanbietern registrieren, die Verträge mit den Mauterhebungsunternehmen abgeschlossen haben.

Nach der Systemumstellung werden die bisherigen Mautstationen an den Autobahneinfahrten noch eine Weile bestehen bleiben – allerdings ohne Personal und ohne Schranken.