„Meer ist in unseren Häusern!“: Schwere Überschwemmungen in Kroatien (VIDEOS)

Südwind peitscht die Adria auf: Während Feuerwehren mit Notrufen überhäuft werden, kämpfen Anwohner in Kroatiens Küstenstädten gegen Wassermassen in ihren Wohnungen.

Unwetter an der Küste

Die Feuerwehr von Kastela wurde am Mittwochabend mit einer Flut von Notrufen konfrontiert. Rund fünfzig besorgte Bürger meldeten, dass ein heftiger Südwind den Meeresspiegel ansteigen ließ und zahlreiche Gebäude entlang der Küste unter Wasser setzte. „Die Anrufe kommen ununterbrochen herein – aus allen sieben Ortsteilen von Kastela werden Überschwemmungen an der Uferpromenade gemeldet“, erklärte Feuerwehrkommandant Darko Maretic gegenüber der Nachrichtenagentur Hina. „Der gestiegene Meeresspiegel in Kombination mit der Flut und dem starken Südwind hat Wohnhäuser, Restaurants und andere Gebäude direkt an der Promenade überflutet. Bis sich die Wetterlage beruhigt, sind unsere Hilfsmöglichkeiten leider begrenzt.“

Das Unwetter erreichte den Großraum Kastela gegen 20 Uhr. Ein kräftiger Südostwind mit Böen bis zu 60 Stundenkilometern fegte bei Temperaturen um 10 Grad über die Region. Besonders dramatische Szenen spielten sich im Stadtteil Zenta ab, wo mächtige Wellen gegen die Küste donnerten und das Meer die Promenade regelrecht überflutete.

Maretic ergänzte, dass die Feuerwehr zwar bei Gebäuden abseits der Uferpromenade mit dem Abpumpen beginnen konnte, bei direkt am Meer gelegenen Häusern jedoch warten müsse, bis sich das Wasser zurückzieht. In Split blieben größere Überschwemmungen aus – mit Ausnahme einiger Straßen, die bei starkem Regen aufgrund überlasteter Abflüsse regelmäßig unter Wasser stehen.

Sibenik unter Wasser

Auch der Stadtteil Dolac in Sibenik, einer der exponiertesten Bereiche der Stadt, wurde überflutet. Das Meer schwappte über die Uferpromenade und drang in Keller und Erdgeschosse der angrenzenden Häuser ein. Wie das Portal Sibenik IN berichtet, schlagen Anwohner Alarm: „Diese Situationen häufen sich und werden immer bedrohlicher. Es geht längst nicht mehr um bloße Unannehmlichkeiten, sondern um unsere Sicherheit und ein normales Leben.“ Bei jedem stärkeren Südwind kämpfen wir mit dem Meer in unseren eigenen vier Wänden.

Die Bewohner fordern die Behörden eindringlich auf, endlich ein langfristiges Projekt zur Lösung des Überschwemmungsproblems in diesem historisch wertvollen und besonders gefährdeten Teil Sibeniks umzusetzen.

Weitere Küstenstädte

Auch aus anderen Küstenstädten wurden Überschwemmungen gemeldet. In Vodice stand laut dem Portal InfoVodice die Uferpromenade von der alten Schule bis zum Markt unter Wasser. In Pag berichtete der lokale Radiosender, dass das Wasser diesmal besonders hoch stieg – die Flut überspülte die Ufermauer in Katine und drang bis zu den Wohnhäusern vor.

