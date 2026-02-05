Boom in Sarajevo: Tourismus explodiert mit 27 Prozent Plus!

Sarajevo startet mit touristischem Rekord ins Jahr 2026: Fast 153.000 Übernachtungen im Jänner markieren einen Zuwachs von über 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Der Tourismusverkehr im Kanton Sarajevo hat zu Beginn des Jahres 2026 einen deutlichen Aufschwung erlebt. Die jüngste statistische Erhebung der Tourismusbehörde zeigt für Jänner 2026 insgesamt 50.546 Gästeankünfte und 152.798 Übernachtungen. Im Vergleich zum Jänner 2025 bedeutet dies einen Zuwachs von 3 Prozent bei den Besucherzahlen und einen beachtlichen Anstieg von 26,9 Prozent bei den Übernachtungen. Von den registrierten Gästen kamen 40.018 aus dem Ausland, die zusammen 126.601 Übernachtungen verbuchten, während inländische Besucher mit 10.528 Ankünften und 26.197 Übernachtungen zu Buche schlugen.

Internationale Gästestruktur

Unter den ausländischen Gästen stellten Besucher aus der Türkei die größte Gruppe, gefolgt von Reisenden aus Kroatien, China, Serbien, Deutschland, Montenegro, den USA, Österreich, Slowenien und Italien. Bei den Übernachtungszahlen führten ebenfalls türkische Touristen die Statistik an, vor Gästen aus Kroatien, Montenegro, China, Saudi-Arabien, den USA, Deutschland, Österreich, Slowenien und Serbien.

Touristischer Aufschwung

„Diese Ergebnisse belegen eindrucksvoll den starken touristischen Schwung, mit dem der Kanton Sarajevo ins Jahr 2026 gestartet ist“, erläutert Haris Fazlagic, Vorsitzender der Tourismusbehörde des Kantons Sarajevo. „Besonders der markante Zuwachs bei den Übernachtungen unterstreicht die zunehmende Attraktivität Sarajevos als internationales Reiseziel.“

Das bemerkenswerte Wachstum bei den Übernachtungen in Kombination mit dem stetigen Anstieg der Besucherzahlen bestätigt den erfolgreichen Weg des Kantons Sarajevo, sich als ganzjährig attraktives europäisches Reiseziel zu etablieren, das weltweit Anerkennung findet.