US-Behörde nimmt Nike wegen Diskriminierung von Weißen ins Visier

Behördlicher Druck auf den Sportgiganten: Nike steht wegen angeblicher Benachteiligung weißer Mitarbeiter im Fokus einer Untersuchung mit politischer Brisanz.

Die US-Kommission für Gleichstellung am Arbeitsplatz (EEOC) hat den Sportartikelhersteller Nike wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Antidiskriminierungsgesetze ins Visier genommen. In einem Antrag an ein Gericht in Missouri beklagte die Behörde am Mittwoch, der Konzern habe angeforderte Unterlagen nicht vollständig bereitgestellt.

Die Auseinandersetzung geht auf eine Klage der EEOC-Vorsitzenden Andrea Lucas zurück. Sie hatte Nike 2024 vorgeworfen, systematisch weiße Mitarbeiter und Bewerber zu benachteiligen. Konkret soll das Unternehmen gegen gesetzliche Vorgaben verstoßen haben, indem es eine Quote von 30 Prozent für Führungspositionen festlegte, die mit Angehörigen von Minderheiten besetzt werden sollten.

Nikes Reaktion

Der Sportartikelhersteller reagierte mit deutlicher Kritik auf das behördliche Vorgehen. Gegenüber der Nachrichtenagentur AFP bezeichnete Nike den Schritt als „überraschende und ungewöhnliche Eskalation“. Das Unternehmen betonte, es habe sich „umfassend und in gutem Glauben“ an der Untersuchung beteiligt und bereits „tausende Seiten an Informationen und ausführliche schriftliche Antworten“ zur Verfügung gestellt.

Nike versicherte zudem: „Wir verpflichten uns zu fairen und rechtmäßigen Beschäftigungspraktiken und halten alle geltenden Gesetze ein, einschließlich jener, die Diskriminierung verbieten.“

Politischer Kontext

Der Fall hat auch eine politische Dimension: US-Präsident Donald Trump hatte Lucas nach seiner erneuten Amtsübernahme vor etwa einem Jahr zur EEOC-Vorsitzenden ernannt. Die Kommission wurde 1964 während der Bürgerrechtsbewegung gegründet, um Diskriminierung von Schwarzen entgegenzuwirken.

Trump positioniert sich allerdings kritisch gegenüber Programmen für Diversität, Gleichstellung und Inklusion (DEI), die er als „woken Wahnsinn“ bezeichnet. Unter seiner Führung soll die EEOC „farbenblind“ agieren und „Leistung“ in den Vordergrund stellen.

Im vergangenen Dezember forderte Lucas weiße Männer öffentlich auf, Beschwerden einzureichen, falls sie am Arbeitsplatz aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder ihres Geschlechts benachteiligt würden. Sie sprach von „systematischer und rechtswidriger“ Diskriminierung dieser Gruppe.

Statistische Erhebungen zeichnen jedoch ein anderes Bild: Laut einer Studie des Pew Research Centers verfügen weiße Haushalte in den USA durchschnittlich über zehnmal mehr Einkommen als schwarze. Frauen verdienen im Schnitt nur 85 Prozent des Gehalts von Männern.

Eine McKinsey-Untersuchung zeigt zudem, dass Managementpositionen in US-Unternehmen durchschnittlich nur zu 29 Prozent von Frauen besetzt sind.

Die Studie kommt zum Schluss, dass Frauen „immer noch auf allen Ebenen unterrepräsentiert“ sind.

