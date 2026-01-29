Klimawandel spaltet Österreich: Niederschläge werden sich verschieben

Österreichs Klima im Wandel: Während die Sommer trockener werden, bringen die Winter mehr Niederschlag. Die Folgen könnten das Land vor neue Herausforderungen stellen.

Aktuelle Klimastudien prognostizieren für Österreich deutliche Veränderungen bei den Niederschlägen. Bis zur Jahrhundertmitte wird der Sommerniederschlag voraussichtlich um fünf bis 15 Prozent zurückgehen, während in der kühleren Jahreshälfte mit einem Plus von fünf bis zehn Prozent zu rechnen ist. Diese vorläufigen Daten stammen aus einer laufenden Analyse von Geosphere Austria in Zusammenarbeit mit der TU Wien, der Universität Graz und der Universität für Bodenkultur.

„Die neuen globalen Klimaszenarien zeigen für die nächsten Jahrzehnte mehr Winterregen im Flachland und mehr Schnee im Hochgebirge, wobei die Schneedecken tendenziell kürzer liegen bleiben“, erläutert Klaus Haslinger, Hydroklimatologe bei Geosphere Austria.

Verantwortlich für diese Entwicklung ist laut einer Donnerstag veröffentlichten Mitteilung der „weiterhin robust anhaltende Temperaturanstieg“ und die damit verbundene zunehmende Verdunstung. Ein direkter Zusammenhang zwischen Klimawandel und großflächigen Überschwemmungen durch anhaltenden Regen konnte bisher nicht eindeutig nachgewiesen werden. Unklar bleibt noch, wie steigende Temperaturen die Entstehung von Großwetterlagen wie Adria-Tiefs beeinflussen.

Regionale Auswirkungen

Die Herausforderung, Wasser vom winterlichen Überschuss in die sommerlichen Mangelperioden umzuverteilen, wird künftig an Bedeutung gewinnen. Besonders betroffen sind die ohnehin trockeneren und wärmeren Regionen Ostösterreichs wie das Weinviertel oder das nördliche Waldviertel. Aus den Messdaten lässt sich bereits „zweifelsfrei“ ein weiterer Trend ableiten: Niederschläge in der warmen Jahreszeit werden intensiver, was das Risiko lokaler Überflutungen erhöht.

Die aktuellen Zukunftsprognosen dienen als Ergänzung zu den offiziellen österreichischen Klimaszenarien, deren Veröffentlichung für 2027 geplant ist. Die Studie „Wasser im Klimawandel“ soll bereits vorab weitere aktuelle Erkenntnisse liefern – unter anderem zur Grundwasserentwicklung in verschiedenen Regionen, zu Hoch- und Niederwasserszenarien, Wassertemperaturen, Verdunstung sowie zur Schneeentwicklung und -schmelze mit detaillierten Prognosen bis zum Jahr 2100.

Politische Reaktionen

SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr sieht in den Studienergebnissen Hinweise auf zunehmende Nutzungskonflikte beim Thema Wasser. „Wenn Sommer trockener werden, die Verdunstung steigt und gleichzeitig Bewässerungsbedarf und Extremereignisse zunehmen, dann ist das ein klarer Handlungsauftrag“, betont Herr.

Konkret fordert sie vom Bund, gemeinsam mit den Bundesländern ein zentrales Melderegister für tatsächliche Wasserentnahmen zu schaffen.

In Notfallsituationen müsse die Trinkwasserversorgung Vorrang vor anderen Nutzungen haben – etwa vor der Befüllung privater Pools oder der Bewässerung von Rasenflächen.