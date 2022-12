Serbe unter den 10 besten Fotografen der Welt

Seit er 2017 die endgültige Entscheidung getroffen hatte, sein Hab und Gut in Koffer zu packen und mit seiner Familie aus Serbien nach Amerika auszuwandern, hat Milan Lazic einen schweren Weg hinter sich gebracht. Inzwischen ist er einer der besten Hochzeitsfotografen der Welt geworden.

Der schwere Weg hat sich letztendlich mehrfach gelohnt. Vor der Emigration war er ein paar Jahre lang immer wieder „über den großen Teich“ gereist, um in den USA Hochzeiten zu fotografieren. Das war sein langjähriger Beruf in Serbien. Die in den USA gewonnene Erfahrung in Verbindung mit den Fähigkeiten, die er sich über die Jahre auf dem Balkan angeeignet hatte haben dem begnadeten Fotografen dazu verholfen, sich als einer der besten Hochzeitsfotografen in den USA zu positionieren. Die Krönung seines beruflichen Erfolges war die Anerkennung, die er bekam, als er unter den besten 10 Hochzeitsfotografen der Welt eingestuft wurde. Bei seiner Arbeit erlebt Lazic viel Interessantes, kommt mit verschiedenen Kulturen und Bräuchen in Kontakt, und darüber spricht er für die Serbian Times aus Chicago.

FOTO: (Screenshot/Facebook)

“Meine erste Hochzeit habe ich mit einer russischen Zenit-Kamera fotografiert, als ich 18 Jahre alt war. Ich war seit 1989 Amateurfotograf und ging diesem Hobby in diversen Fotografenclubs in meiner Heimatstadt Smederevo nach. Ich fotografiere also fast mein ganzes Leben lang. Die Hochzeitsfotografie ist wie Sahne auf der Torte, denn sie ist sehr anspruchsvoll. Sie erfordert Kenntnisse der Porträtfotografie und des Journalismus, man muss die Technik im kleinen Finger haben, eine schnelle Auffassungsgabe haben und schnell Entscheidungen treffen können. Außerdem muss man körperlich in hervorragender Verfassung sein. Es gibt viele Fotografen auf dem Markt, aber nur wenige sind gut. In diesem Beruf kann man gutes Geld verdienen, aber nur wenige Fotografen sind Profis, vielleicht 20-30%. Ich liebe diesen Job, weil ich am schönsten Tag im Leben der Hochzeitspaare teilhaben darf. Eine Hochzeit ist ein Ereignis mit besonderer Energie und Gefühlen, die wir auf unseren Fotos einzufangen versuchen.”

Milan Lazic hat bei Hochzeiten von Paaren aus allen möglichen Kulturen und Ländern fotografiert, aber dies Situation hebt er besonders hervor.

„Einmal, ich war als Fotograf bei einer Hochzeit in Frankreich eingesetzt, kam die Braut auf mich zu und sagte, ich solle mit ihr auf ihr Zimmer kommen. Sie schloss hinter uns die Tür ab, dann zog sie sich fast vollständig aus und bat mich, ein paar Boudoir-Fotos für ihren zukünftigen Ehemann zu machen. Es sollte eine Überraschung für ihn werden. Ich war verblüfft und zunächst sehr verwirrt, weil ich so etwas nicht erwartet hatte. Ich musste schnell sein und die Fotos ohne Vorbereitung schießen. Alles hat gut funktioniert, aber diese Situation zeigt, wie stressig und interessant zugleich dieser Job ist.”