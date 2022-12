Zwei serbische Trainer sind Kandidaten für die Hall of Fame

Die berühmten serbischen Trainer Dusan Ivkovic und Ranko Zeravica wurden für die Aufnahme in die Basketball-Hall of Fame in Springfield in der Klasse 2023 nominiert.

Der ehemalige jugoslawische Basketballspieler Mirza Delibasic steht auf der Kandidatenliste für die Aufnahme in die Hall of Fame. Nominiert waren unter anderem die ehemaligen Basketballer Pau Gasol, Dirk Nowitzki, Tony Parker und Dwayne Wade sowie der berühmte Trainer Gregg Popovich.

Bei den Frauen sind die Nominierungen von Becky Hammon und der US-Auswahl von den Olympischen Spielen 1976 in Montreal hervorzuheben.

Die endgültige Aufstellung wird am 17. Februar während des All-Star-Wochenendes in Salt Lake City bekannt gegeben. Die Mitglieder der Klasse 2023 werden am 1. April bekannt gegeben, und die Einführungszeremonie in die Hall of Fame findet am 11. und 12. August statt.