Serbien: Hier baut Johnny Depp ein Haus

Der bekannte Hollywood-Schauspieler Johnny Depp verfolgt weiterhin sein Vorhaben, eine exklusive Residenz in Serbien zu errichten. Diese Pläne, die vor über zwei Jahren erstmals öffentlich wurden, sind nach wie vor aktuell. Neue Details belegen nun die Entschlossenheit des Stars, das beeindruckende Projekt zu verwirklichen.

Johnny Depp hat mehrfach in aller Stille Serbien besucht, um das Baugrundstück in Rogaca, einem Ort im Kosmaj, zu begutachten. Dort hat er zusammen mit seinem Projektteam die notwendigen Anweisungen für den Bau erteilt. Obwohl die Fertigstellung der Residenz ursprünglich für Ende des vergangenen Jahres oder Anfang dieses Jahres geplant war, wurde der Bau auf 2025 verschoben. Anwohner berichten, dass Depp die Baupläne begutachtet und Anweisungen gibt, stets begleitet von einem Team und Sicherheitskräften.

Nachbarschaft mit Prominenz

Ein bemerkenswertes Detail ist die prominente Nachbarschaft, in der Depps Anwesen entstehen wird. Tennisstar Novak Djokovic, der ebenfalls ein Anwesen in dieser Region besitzt, wird sein Nachbar sein. Obwohl die geplante Residenz kleiner sein wird als Djokovics Anwesen, wird sie durch hochwertige Ausstattung und nachhaltige Energiequellen wie Solarpanels beeindrucken. Geplant sind außerdem ein Swimmingpool sowie mehrere Nebengebäude. Angestellte sollen dauerhaft auf dem Gelände leben, um sich um das Anwesen zu kümmern. Depp plant zudem, auf dem Grundstück Bio-Obst und -Gemüse anzubauen.

Bereits bei einem früheren Besuch in Serbien im Jahr 2022 erhielt Depp hohe Anerkennung. Während eines Aufenthalts in Belgrad wurde ihm die Goldmedaille der Republik Serbien für seine Verdienste um die Förderung der lokalen Kunstszene verliehen. Damals nutzte er die Gelegenheit, um den Kosmaj zu erkunden, mit der festen Absicht, dort eine neue Bleibe zu schaffen. Seine Worte bei der Verleihung der Auszeichnung zeugten von seiner tiefen Verbundenheit: „Ich habe eine Leidenschaft für alles hier – von Cevapcici bis hin zu Gesprächen über Sljivovica, obwohl ich diesen serbischen Pflaumenschnaps noch nicht probiert habe. Emir Kusturica hat mir ein völlig neues Leben geschenkt.“ Diese Aussage unterstreicht Depps starke Bindung an Serbien.