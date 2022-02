Medaille für Johnny Depp: Der Schauspieler fängt ein neues Kapitel in Serbien an (FOTOS)

Der Grund für Johnny Depps weiteren Besuch ist die ersten in Serbien produzierten Zeichentrickserie ‘Puffins ‘, in der er mitspielt. Der Schauspieler zeigt seine Rührung und Wunsch nach einem Neuanfang.

Depp rührt nun fleißig die Werbetrommel für seinen Film. Bei seiner Ankunft wurde er von zahlreichen jubelnden und begeisterten Fans begrüßt, die ein Foto mit ihm wollten. Der serbische Bundespräsident Aleksandar Vučić ehrte den Hollywood-Schauspieler mit einem Verdienstorden geehrt.

In Belgrad wurde dem “Fluch der Karibik”-Schauspieler neulich eine besondere Ehre zuteil. Für den Hollywood-Star gab es zwar keine Ćevapčići und Šljivovica, wie es am Balkan gern gegessen und getrunken wird, sondern eine goldene Medaille!

Johnny gerührt:

Die Freude ist über die serbische Verdienstmedaille groß. Während der 58-Jährige seit der Frauenschläger-Vorwürfe seiner Ex Amber Heard mit Hollywood-Boykott zu kämpfen hat, kommt der Schauspieler in Europa besser an.

Doch haben ihn die ganzen Skandale und Erlebnisse verändert? Möglich. Als Johnny in Belgrad die Verdienstmedaille in Empfang genommen hat, sagte er nämlich gerührt: “Ich will einen Neuanfang und den hätte ich gerne hier in Serbien… wenn ihr mich wollt!”

Auch der serbische Schauspieler Miloš Biković war bei der Verleihung dabei und ist stolz, dass Johnny in Serbien als sogenannter “Ehrenmann” gilt.

Quelle: Vox-Artikel

