Sharon Stone beim Bügeln vom Blitz getroffen

Schauspielerin Sharon Stone soll beim Bügeln im Garten, von einen Blitz getroffen worden sein.

Der Basic-Instinct-Star wollte im Garten bügeln, als ein unfassbares Unglück passierte. Die Film-Diva wurde von einem Blitz getroffen, der ihr „einfach ins Gesicht geschlagen“ hat.

Als sie zu Gast bei dem Podcast „Films To Be Buried With“ war, erzählte sie dem Moderator Brett Goldstein von dem unglaublichen Erlebnis: „Ich füllte gerade das Bügeleisen mit Wasser und hatte eine Hand auf dem Wasserhahn und eine Hand auf dem Bügeleisen, als der Brunnen vom Blitz getroffen wurde. Ich wurde hochgehoben, durch die Küche geschleudert und schlug gegen den Kühlschrank.“

Wann das Ganze passierte, verrät die Hollywood-Schönheit jedoch nicht!

Sie soll ins Krankenhaus gebracht worden sein, wo sie sich regelmäßigen Test unterziehen musste: „Das EKG zeigte eine solche Elektrizität in meinem Körper an, dass ich jeden einzelnen Tag für etwa zehn Tage EKGs machen musste“, lacht die Schauspielerin in der Sendung. Dennoch ist ihr bewusst: Sie ist „ungeheuer glücklich, am Leben zu sein“.

Die Schauspielerin ist bekannt für ihren Humor und ihr positives Mindset. Auch 2001, als sie einen Schlaganfall hatte, ließ sie sich nicht fallen.