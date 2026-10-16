Sicherheitsfest am Rathausplatz mit Mitmachprogramm und Vorführungen

Wien rüstet auf – und lädt alle ein: Am Rathausplatz treffen Drohnen, Hubschrauber und 340 Jahre Feuerwehrgeschichte aufeinander.

Am 25. und 26. Oktober verwandelt sich der Wiener Rathausplatz in das Zentrum der österreichischen Sicherheitskultur: Das Wiener Sicherheitsfest, veranstaltet von den Helfern Wiens, öffnet von 9 bis 16 Uhr seine Tore und gilt als die größte Sicherheitsleistungsschau des Landes. Mehr als 40 Organisationen nehmen teil und rücken Themen wie Sicherheit, Gesundheit, Umwelt und Soziales in den Mittelpunkt. Zu den Attraktionen zählen Polizeidrohnen, der Notarzthubschrauber „C9″ sowie eine Ausstellung historischer und moderner Einsatzfahrzeuge.

Jubiläum & Geschichte

Ein besonderer Anlass verleiht dem Fest in diesem Jahr zusätzliches Gewicht: Die Berufsfeuerwehr Wien begeht ihr 340-jähriges Bestehen. Bürgermeister Dr. Michael Ludwig würdigt das Jubiläum mit den Worten: „2026 feiert die Berufsfeuerwehr Wien ihr 340-jähriges Bestehen, ein Jubiläum, das die langjährige und zuverlässige Arbeit unserer Einsatzkräfte unterstreicht.“ Auf der für den Anlass gesperrten Wiener Ringstraße werden historische Fahrzeuge präsentiert.

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Auch die Polizei nutzt den Rahmen, um Exponate aus ihrer 120-jährigen Motorisierungsgeschichte zu zeigen. Vizebürgermeisterin und Feuerwehrstadträtin Barbara Novak betont den gesellschaftlichen Auftrag der Veranstaltung: „Sie schaffen damit die Gelegenheit, den Wienerinnen und Wienern wichtige Themen aus den Bereichen Sicherheit, Gesundheit, Umwelt und Soziales näherzubringen.“

Programm & Mitmachaktionen

Neben der Ausstellungsfläche bietet das Fest ein breites Programm an interaktiven Vorführungen und Mitmachaktionen, das sich an alle Altersgruppen richtet. Wer möchte, kann beim Drehleiterfahren den Blick über den Wiener Rathausplatz genießen. Zahlreiche Organisationen stehen für Beratung zu Notfällen und Prävention zur Verfügung.

Getragen wird die Veranstaltung vom Wiener K-Kreis, einem Netzwerk aus 41 Mitgliedsorganisationen, das sich dem Katastrophenschutz und der Prävention in Wien widmet.

Nähere Details zum Programm findet ihr hier.