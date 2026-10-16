KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Klares Signal

EU-Gipfel mit Selenskyj: Russland-Sanktionen bleiben bis Kriegsende

EU-Gipfel mit Selenskyj: Russland-Sanktionen bleiben bis Kriegsende
FOTO: EPA
1 Min. Lesezeit |

Brüssel sendet ein klares Signal: Die EU rückt nicht von ihrer Linie ab – mit Folgen für Millionen Menschen in Europa.

Die Europäische Union hält an ihrer Unterstützung für die Ukraine fest und bekräftigt, dass die gegen Russland verhängten Sanktionen vorerst nicht zur Disposition stehen.

Anlässlich eines Gipfeltreffens mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj traten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident António Costa gemeinsam vor die Presse und machten deutlich, dass die Strafmaßnahmen gegen Russland so lange in Kraft bleiben, bis der Krieg ein Ende findet. Die Pressekonferenz fand am Freitag statt. Wie Reuters berichtet, richteten sich die Aussagen direkt an die anwesenden Journalisten.

Klare Ansage

„Eines ist absolut klar: Wir werden keine Sanktionen aufheben, solange Russland diesen Krieg nicht beendet“, erklärte von der Leyen. Die Aussage verdeutlicht den geschlossenen Kurs, den die EU gegenüber der russischen Aggression verfolgt. Das Treffen mit Selenskyj in Brüssel soll die europäische Solidarität mit der Ukraine zusätzlich unterstreichen.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Wohnbaupolitik
80 neue Wohnungen geplant: Wien setzt auf Wohnbau für Frauen
| Unfalltod
Nach Millionen-Skandal: Ex-Banker stirbt bei Motorrad-Crash
| „sehr enttäuscht“
Plenković verurteilt antisemitische Parolen vor Ajax-Spiel
| Erschütterung
Serie reißt nicht ab: Erneut Erdbeben in Österreich
| Extremismus
Zu Gewalt gedrängt: Täter setzen Kinder im Internet unter Druck
MEHR AKTUELLE NEWS