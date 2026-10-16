EU-Gipfel mit Selenskyj: Russland-Sanktionen bleiben bis Kriegsende

Brüssel sendet ein klares Signal: Die EU rückt nicht von ihrer Linie ab – mit Folgen für Millionen Menschen in Europa.

Die Europäische Union hält an ihrer Unterstützung für die Ukraine fest und bekräftigt, dass die gegen Russland verhängten Sanktionen vorerst nicht zur Disposition stehen.

Anlässlich eines Gipfeltreffens mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj traten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident António Costa gemeinsam vor die Presse und machten deutlich, dass die Strafmaßnahmen gegen Russland so lange in Kraft bleiben, bis der Krieg ein Ende findet. Die Pressekonferenz fand am Freitag statt. Wie Reuters berichtet, richteten sich die Aussagen direkt an die anwesenden Journalisten.

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Klare Ansage

„Eines ist absolut klar: Wir werden keine Sanktionen aufheben, solange Russland diesen Krieg nicht beendet“, erklärte von der Leyen. Die Aussage verdeutlicht den geschlossenen Kurs, den die EU gegenüber der russischen Aggression verfolgt. Das Treffen mit Selenskyj in Brüssel soll die europäische Solidarität mit der Ukraine zusätzlich unterstreichen.