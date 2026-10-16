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Extremismus

Zu Gewalt gedrängt: Täter setzen Kinder im Internet unter Druck

Zu Gewalt gedrängt: Täter setzen Kinder im Internet unter Druck
Symbolbild Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Kinder im Visier, Täter im Netz: Ein neues Extremismusphänomen alarmiert Sicherheitsbehörden in ganz Europa.

Beim 7. Präventionsgipfel des Innenministeriums in Wien haben Sicherheitsexperten eindringlich vor einer neuen Bedrohungsform gewarnt: dem nihilistisch motivierten Extremismus, der gezielt über digitale Kanäle auf Kinder und Jugendliche abzielt und diese zu Selbstverletzung sowie Gewalthandlungen zu drängen versucht.

Wie DSN-Direktorin Sylvia Mayer darlegte, spielen sich diese Anstiftungen vor allem in einschlägigen Online-Communitys ab. Das Profil der Täter ist dabei auffallend homogen: 95 Prozent von ihnen sind männlich, das Durchschnittsalter liegt bei 20 Jahren – während die Opfer im Schnitt erst 13 Jahre alt sind.

Politischer Handlungsbedarf

Innenminister Gerhard Karner, ÖVP, unterstrich die Dringlichkeit des Handlungsbedarfs mit den Worten: „Kriminalität und Extremismus werden jünger und digitaler.“ Staatssekretär Jörg Leichtfried, SPÖ, ergänzte, dass die Verhinderung von Radikalisierung eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung sei: „Wir dürfen nicht mit den Kategorien von gestern auf die Bedrohungen von heute reagieren.“

Fall aus Hamburg

Wie weitreichend das Phänomen bereits ist, verdeutlicht ein aktueller Fall aus Hamburg: Ein 21-jähriger Mann steht dort wegen mehr als 200 im Internet begangener Straftaten vor Gericht – mit über 30 minderjährigen Opfern in Deutschland, England, Kanada und den USA.

Die DSN (Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst) sieht darin einen klaren Auftrag: „Wir müssen die Früherkennung stärker in den Online-Raum verschieben“, so Direktorin Mayer.

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