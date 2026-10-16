KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Erschütterung

Serie reißt nicht ab: Erneut Erdbeben in Österreich

Serie reißt nicht ab: Erneut Erdbeben in Österreich
FOTO: iStock/vchal
2 Min. Lesezeit |

Innsbruck schläft nicht mehr ruhig: Seit Monaten bebt die Erde – und die Serie reißt nicht ab.

In der Nacht auf Freitag hat die Erde im Großraum Innsbruck erneut gezittert.

Um 1.57 Uhr wurde südöstlich von Innsbruck, im Bereich von Sistrans, ein leichtes Erdbeben mit einer Magnitude von 2,3 registriert. Laut Österreichischem Erdbebendienst wurden die Erschütterungen von einem Teil der Bevölkerung wahrgenommen: „Die Erschütterungen seien von einigen Personen schwach wahrgenommen worden.“ Gebäudeschäden blieben aus – die Experten betonten, dass solche auch nicht zu erwarten seien.

Erdbebenserie seit August

Bereits seit Anfang August verzeichnet der Raum Innsbruck-Hall eine anhaltende Abfolge seismischer Ereignisse. Den bisherigen Höhepunkt markierte ein Beben am 26. September mit einer Magnitude von 3,8. In der Folge wurden weitere Erschütterungen registriert: am 7. Oktober mit einer Stärke von 3,7 sowie am 9. Oktober mit einer Magnitude von 3,1. Sämtliche Beben dieser Serie werden als sehr leicht bis leicht eingestuft und haben bislang keine Schäden verursacht.

Aufruf zur Rückmeldung

Der Österreichische Erdbebendienst ruft die Bevölkerung dazu auf, eigene Wahrnehmungen zu den Erschütterungen zu melden.

Rückmeldungen können über ein Web-Formular, die App „QuakeWatch Austria“ oder auf dem Postweg an Geosphere Austria, Hohe Warte 38, Wien-Döbling, übermittelt werden.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Wohnbaupolitik
80 neue Wohnungen geplant: Wien setzt auf Wohnbau für Frauen
| Unfalltod
Nach Millionen-Skandal: Ex-Banker stirbt bei Motorrad-Crash
| „sehr enttäuscht“
Plenković verurteilt antisemitische Parolen vor Ajax-Spiel
| Erschütterung
Serie reißt nicht ab: Erneut Erdbeben in Österreich
| Extremismus
Zu Gewalt gedrängt: Täter setzen Kinder im Internet unter Druck
MEHR AKTUELLE NEWS