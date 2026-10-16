„Wann bin ich dran?“: Männer standen bei Studentenparty für Missbrauch Schlange

Eine Party, ein Badezimmer, Männer die johlen – was sich in Chicago abspielte, erschüttert eine ganze Universität.

Eine 21-jährige Frau soll während einer Feier der Studentenverbindung „Alpha Epsilon Pi“ in Chicago Opfer einer Vergewaltigung geworden sein. Mehrere anwesende Männer sollen dem Übergriff entweder tatenlos zugeschaut oder ihn aktiv angefeuert haben.

Der Vorfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden eines Sonntags. Die junge Frau ist keine Studentin der University of Chicago – jener renommierten Universität, der 102 Nobelpreisträger entstammen und an der die Verbindung „Alpha Epsilon Pi“ offiziell nicht anerkannt ist.

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Blackouts auf der Party

Laut Polizeibericht hatte die 21-Jährige im Verlauf der Party drei alkoholische Getränke zu sich genommen und erlitt in der Folge mehrere Blackouts. Ihre Begleiterinnen verloren sie dabei kurzzeitig aus den Augen.

Als sie nach ihr suchten, trafen sie vor einem Badezimmer auf eine Gruppe von Männern, die lautstark Aussagen wie „Wann bin ich dran?“ riefen. Versuche der Freundinnen, sich Zugang zum Badezimmer zu verschaffen, wurden zunächst verhindert. Schließlich gelang einer von ihnen der Eintritt – sie fand die 21-Jährige bewusstlos und teilweise entkleidet auf dem Boden, während ein Mann über ihr stand.

Ermittlungen laufen

Die Polizei hat bislang eine „Person of Interest“ ermittelt, jedoch noch keine Festnahmen vorgenommen. Der Verdächtige ist weder Mitglied der Verbindung noch an der Universität eingeschrieben.

Ein Sprecher von „Alpha Epsilon Pi“ erklärte, man sei „tief bestürzt“, und betonte, dass kein Verbindungsmitglied in den Vorfall verwickelt gewesen sei.