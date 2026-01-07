Teuerungswelle bricht: Inflation erstmals seit Sommer unter 4 Prozent

Die Teuerungswelle in Österreich flaut ab – erstmals seit fünf Monaten liegt die Inflation wieder unter vier Prozent. Besonders bei Treibstoffen entspannt sich die Lage.

Die Inflation in Österreich ist im Dezember 2025 auf 3,8 Prozent gesunken. Dies geht aus den aktuellen Berechnungen der Statistik Austria hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurden. Gegenüber dem Vormonat November verzeichneten die Statistiker einen Preisanstieg von 0,4 Prozent.

Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria, erläutert: „Die Inflationsrate für Dezember 2025 beträgt einer ersten Schätzung zufolge 3,8 % und liegt damit erstmals seit Juli 2025 wieder unter 4,0 %. Insbesondere bei Energie hat sich der Preisauftrieb zu Jahresende abgeschwächt, da Treibstoffe nach 3 Monaten wieder preisdämpfend wirkten. Strom blieb hingegen weiter teuer.“

Detaillierte Einblicke

Die vorläufige Schnellschätzung liefert bereits detaillierte Einblicke in die verschiedenen Komponenten des Verbraucherpreisindex und deren Einfluss auf die Gesamtinflation. Während die Industriegüter, Energie, Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak sowie Dienstleistungen zusammen die Gesamtinflation bilden, ergibt sich die Kerninflation aus den Sonderaggregaten Industriegüter und Dienstleistungen. Im Dezember 2025 lag diese Kerninflation bei 3,2 Prozent und damit unter dem Novemberwert von 3,4 Prozent.

Preistreiber Analyse

Die Statistiker verzeichneten bei den Energiepreisen einen Anstieg von 9,0 Prozent im Dezember, nach einem Plus von 10,9 Prozent im Vormonat. Als stärkster Preistreiber erwies sich erneut der Dienstleistungssektor mit einem Preisanstieg von 4,4 Prozent im Dezember, was nahezu dem Novemberwert von 4,5 Prozent entspricht. Bei Nahrungsmitteln, Tabak und Alkohol verstärkte sich der Preisauftrieb hingegen.

In diesem Segment wurde im Dezember ein überdurchschnittlicher Preiszuwachs von 4,1 Prozent verzeichnet, nach einem Anstieg von 3,6 Prozent im November.