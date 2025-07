Tödliche Nachtschicht: 40-Jähriger zwischen Maschinenteilen eingeklemmt

Mitten in der Nachtschicht endete der Versuch, eine defekte Maschine zu reparieren, für einen 40-jährigen Arbeiter tödlich. Die Kollegen konnten ihn nicht mehr retten.

In einem Industriebetrieb in St. Georgen bei Salzburg ereignete sich am frühen Mittwochmorgen ein tödlicher Arbeitsunfall. Der Produktionsbetrieb, der rund um die Uhr in Betrieb ist, wurde kurz vor 3 Uhr früh zum Schauplatz eines tragischen Vorfalls.

Tragischer Maschinenunfall

Laut Polizeibericht versuchte ein 40-jähriger Arbeiter aus Rumänien, einen technischen Defekt an einer Maschine zu beheben und kletterte zu diesem Zweck auf die Anlage. Dabei geriet der Mann offenbar zwischen die Führungsschienen der Maschine. Arbeitskollegen befreiten den Verunglückten und leisteten umgehend Erste Hilfe bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.

Ermittlungen laufen

Trotz der sofortigen Hilfsmaßnahmen konnte der herbeigerufene Notarzt nur noch den Tod des 40-Jährigen feststellen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion angeordnet, um die genaue Todesursache zu klären.

Die Ermittlungen zu den Umständen des Unfalls dauern an.

📍 Ort des Geschehens