Ein Überholmanöver endet tragisch: Ein 22-Jähriger verliert in Wien-Donaustadt die Kontrolle und sein Leben.

Auf der Erzherzog-Karl-Straße in Wien-Donaustadt ist am Donnerstagnachmittag ein 22-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt. Reanimationsversuche blieben ohne Erfolg.

Tödliches Überholmanöver

Gegen 17:30 Uhr alarmierten Zeugen die Einsatzkräfte. Als diese eintrafen, lag der junge Mann leblos neben seinem schwer beschädigten Motorrad. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei verlor der Fahrer während eines Überholmanövers aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Die Berufsrettung Wien leitete umgehend Wiederbelebungsmaßnahmen ein – doch alle Bemühungen blieben vergeblich.

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Die Erzherzog-Karl-Straße zählt zu den verkehrsreichsten Straßen in Wien-Donaustadt. Zeugen hatten den Notruf abgesetzt, die Polizei nahm noch vor Ort die ersten Erhebungen auf. Die Polizei nahm im Zuge der Unfallaufnahme Zeugen fest, die zum Unfallhergang einvernommen werden. Der Unfall bedeutet einen schweren Verlust – er bewegt nicht nur das unmittelbare Umfeld des Opfers, sondern auch die in Österreich lebende BKS-Gemeinschaft, die das Geschehen mit tiefer Betroffenheit verfolgt.

Risiken im Stadtverkehr

Motorradfahren ist gerade im städtischen Straßenverkehr mit erheblichen Risiken verbunden. Ein Kontrollverlust kann innerhalb von Sekunden fatale Folgen haben. Schutzkleidung und regelmäßige technische Überprüfungen des Fahrzeugs gelten als grundlegende Maßnahmen, um das Sicherheitsbewusstsein zu stärken und das Unfallrisiko zu senken.