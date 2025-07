Unglaubliche Verwandlung: John Goodman hat 90 Kilo abgenommen! (FOTO)

Mit 90 Kilogramm weniger auf der Waage sorgt John Goodman bei der Schlumpf-Filmpremiere für Staunen. Der 73-jährige Hollywoodstar präsentiert sich in Bestform.

Bei der Premiere von „Die Schlümpfe: Der große Kinofilm“ in Los Angeles sorgte John Goodman für Aufsehen. Der Hollywoodstar, der im Film Papa Schlumpf seine Stimme leiht, präsentierte sich in einem dunkelblauen Anzug und in bemerkenswerter Topform. Viele Fans mussten zweimal hinsehen, um den Schauspieler zu erkennen, der in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Gewichtsreduktion von rund 90 Kilogramm erreicht hat.

Der inzwischen 73-jährige Darsteller hat es geschafft, sein reduziertes Gewicht dauerhaft zu halten – keine Selbständigkeit für jemanden, der zu seinen schwersten Zeiten etwa 180 Kilogramm wog. Mit Humor kommentierte Goodman seine Transformation im vergangenen Jahr: „Ich will kein Beispiel dafür sein, wenn das Gewicht wieder in die Höhe schießt – und ich dann Backfett aus der Dose mit einem Löffel esse und Puderzucker drauf streue.“

Goodmans Erfolgsrezept

Sein Erfolgsrezept besteht aus mehreren Komponenten: Goodman achtet strikt auf seine Portionsgrößen, verzichtet komplett auf Alkohol und arbeitet mit einem persönlichen Fitness-Coach zusammen, der ihn zu regelmäßiger körperlicher Aktivität anhält. Über seine früheren Essgewohnheiten äußerte sich der Schauspieler selbstkritisch: „Ich habe früher einfach alles in meinen Mund geschoben.“

Besonders beeindruckend ist Goodmans Disziplin bei seiner täglichen Bewegungsroutine. Der Schauspieler absolviert zwischen 10.000 und 12.000 Schritte täglich und setzt auf eine mediterrane Ernährungsweise. Seine drastische Gewichtsabnahme begann bereits 2007 und wurde seither kontinuierlich fortgesetzt. In Interviews betont er immer wieder, dass die Entscheidung zur Gewichtsreduktion aus dem tiefen Wunsch nach einem besseren Leben resultierte.

Neue Karriereperspektiven

Seine verbesserte körperliche Verfassung eröffnet Goodman auch im fortgeschrittenen Alter neue berufliche Möglichkeiten. Aktuell steht der Schauspieler für einen Actionfilm an der Seite von Tom Cruise vor der Kamera – eine Rolle, die in seiner früheren körperlichen Verfassung kaum denkbar gewesen wäre. Die anhaltende Präsenz in Hollywood unterstreicht den Erfolg seiner persönlichen Transformation, die weit über die ästhetischen Aspekte hinausgeht.

Prominente Besetzung

Im neuen Animationsfilm der blauen Comicfiguren sind neben Goodman auch prominente Stimmen wie die von Sängerin Rihanna und Moderator James Corden zu hören. Deutsche Zuschauer werden Papa Schlumpf mit der Stimme von Uwe Ochsenknecht erleben, der die Synchronisation für den deutschsprachigen Raum übernommen hat.