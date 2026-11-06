Verschärfung ab 2027 – strengere Pfand-Regeln für Österreich

Ab 2027 gilt in Österreich eine höhere Sammelquote für Einwegflaschen und Getränkedosen. Während das Pfandsystem im Hintergrund weiterentwickelt wird, bleibt für Konsumenten der gewohnte Betrag von 25 Cent bestehen.

Seit dem 1. Jänner 2025 gilt in Österreich das flächendeckende Einwegpfand auf Kunststoffgetränkeflaschen und Metalldosen aus Aluminium und Weißblech. Nach dem ersten Jahr fällt die Bilanz positiv aus: 81,5 Prozent der in Verkehr gebrachten Pfandgebinde wurden 2025 getrennt gesammelt. Damit wurde das erste gesetzliche Sammelziel von 80 Prozent bereits übertroffen.

Doch die nächste Herausforderung steht bevor. Ab 2027 muss die Sammelquote auf mindestens 90 Prozent steigen. Das Ziel ist in der österreichischen Pfandverordnung festgelegt und betrifft sowohl Kunststoffflaschen als auch Metalldosen.

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Höhere Sammelquote ab 2027

Die zentrale Abwicklungsstelle EWP Recycling Pfand Österreich ist dafür verantwortlich, dass die vorgeschriebenen Sammelziele erreicht werden. Dafür müssen die Rücknahme und die anschließende Sammlung der Verpackungen entsprechend organisiert sein.

Die bisherige Bilanz zeigt, dass das System von den Konsumenten gut angenommen wird. Besonders beliebt sind die Rückgabeautomaten in Supermärkten: Rund 98 Prozent der zurückgegebenen Flaschen und Dosen wurden 2025 über Automaten gesammelt. Österreichweit stehen dafür mehr als 6.400 Geräte zur Verfügung.

Technische Verbesserungen im Rückgabenetzwerk

Um die höhere Sammelquote zu erreichen, soll auch das Rückgabenetzwerk weiterentwickelt werden. Im Mittelpunkt stehen dabei die technischen Abläufe rund um die Rücknahmeautomaten sowie die Logistik. Ziel ist es, Störungen und längere Ausfälle möglichst zu vermeiden und Engpässe bei der Rückgabe zu reduzieren.

Auch die Organisation der Abholung und Leerung spielt eine wichtige Rolle. Gerade an stark frequentierten Standorten und zu Stoßzeiten muss ausreichend Kapazität vorhanden sein, damit Flaschen und Dosen problemlos zurückgegeben werden können.

Neue Rücknahmepflichten werden geprüft

Darüber hinaus stehen mögliche Lücken bei der Rücknahme im Fokus. Diskutiert wird, ob bestimmte Verkaufsstellen und Betriebe künftig stärker in die physische Rücknahme oder die Pfanderstattung eingebunden werden sollen. Dazu zählen unter anderem Bereiche des Onlinehandels und bestimmte Gastronomie- oder Kantinenbetriebe.

Eine konkrete neue Verpflichtung für diese Bereiche ist damit allerdings noch nicht beschlossen. Bereits jetzt gelten für Verkaufsstellen und den Onlinehandel unterschiedliche Rücknahmebestimmungen.

Pfandbetrag bleibt bei 25 Cent

Für Konsumenten ändert sich vorerst nichts am gewohnten Ablauf. Die leeren Flaschen und Dosen können weiterhin bei den entsprechenden Rücknahmestellen abgegeben werden. Auch der Pfandbetrag bleibt unverändert bei 25 Cent pro Verpackung.

Ob Österreich die neue Sammelquote von 90 Prozent ab 2027 erreicht, wird sich zeigen. Das erste Ziel wurde jedenfalls bereits übertroffen.