Von verurteiltem Kinderschänder entführt – Ganz Serbien sucht nach 12-Jähriger! (FOTO)

Serbischen Medienberichten zufolge sollen mehr als 200 Polizisten auf der Suche nach dem verurteilten Kinderschänder Ninoslav J. aus dem Dorf Malča in der serbischen Gemeinde Niš sein, da dieser eine Zwölfjährige gekidnappt haben soll.

Der 46-Jährige wird verdächtigt, die zwölfjährige Monika K. entführt und nach wie vor in seiner Gewalt zu haben. Da die serbische Polizei inzwischen an ihre Grenzen stößt, wird nun auch in der Bevölkerung um Mithilfe gebeten.

Wegen Pädophile wurde Ninoslav J. in der Vergangenheit bereits verurteilt, vergangenes Jahr aber wieder aus dem Gefängnis entlassen. Nun wird der Straftäter mit dem Verschwinden der zwölfjährigen Monika K. in Verbindung gebracht, nach der die Polizei mit über 200 Beamten und Spürhunden im Osten Serbiens Ausschau hält.

Wegen versuchter Vergewaltigung einer Minderjährigen saß der mutmaßliche Entführer von Monika K. bereits zwölf Jahre hinter Gittern. Nach seiner Freilassung soll er dann aber anschließend Frauen in sozialen Netzwerken belästigt haben, weshalb er erneut fünf Monate gesessen haben soll.

Auf der nächsten Seite könnt ihr ein Foto des vermissten Mädchens sehen: