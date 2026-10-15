Wiener U1: Randalierer schlägt Scheibe ein und flüchtet

Ein aggressiver Mann, eine zertrümmerte Scheibe, Berufsverkehr – an der Wiener U1 eskalierte ein Morgen schneller als erwartet.

Mitten im Berufsverkehr kam es am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr in der Wiener U1 zu einem Zwischenfall, der Fahrgäste und Einsatzkräfte gleichermaßen in Atem hielt. An der Station Kagraner Platz in Wien-Donaustadt eskalierte das Verhalten eines aggressiven Mannes derart, dass der U-Bahn-Fahrer die Türen schloss, um den Randalierer vom Zug fernzuhalten, und umgehend die Polizei verständigte. Der Mann zerschlug daraufhin eine Scheibe des Zuges und flüchtete.

Kurze Unterbrechung

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der Fahrbetrieb auf der U1 musste zwar kurzfristig unterbrochen werden, konnte jedoch bereits nach wenigen Minuten wieder aufgenommen werden. Der betroffene Zug wurde aus dem Verkehr gezogen.

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Ein Fahrgast, der den Vorfall miterlebte, schilderte die Situation so: „Der U-Bahn-Fahrer hat die Türen zugemacht, um ihn auszusperren, damit wir in Sicherheit sind bis die Polizei kommt.“ Die Wiener Linien kündigten an, Anzeige zu erstatten und der Polizei die vorhandenen Videoaufzeichnungen zu übermitteln.

Appell an Fahrgäste

Das Unternehmen nutzte den Vorfall, um erneut auf die bordeigenen Sicherheitseinrichtungen hinzuweisen. Über diese können Fahrgäste in Gefahrensituationen direkt mit dem Fahrpersonal oder der Leitstelle Kontakt aufnehmen, um rasch Hilfe anzufordern. Ein Sprecher der Wiener Linien erklärte dazu: „Wir appellieren an alle Fahrgäste, in solchen Situationen die Sicherheitseinrichtungen zu verwenden.“