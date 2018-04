Zlatan Ibrahimović bei US-Talkmaster Kimmel: „Eine WM ohne mich wäre keine WM“ (VIDEO)

Für knapp 15.000 Euro monatlich: So wohnt Zlatan Ibrahimović

Nach seinem Abschied von Paris St. Germain wird der schwedische Stürmer in der kommenden Saison für Manchester United spielen. So wohnt der Fußball-Star in England. Der Schwede soll laut Medienberichten mit 250.000 Euro pro Woche zum bestbezahlten Spieler der Premier…