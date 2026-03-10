Zug nach Serbien: Was darf man mitnehmen – und was ist verboten?

Seit dem Start der neuen Zugverbindung Wien–Belgrad reisen immer mehr Menschen direkt mit dem Zug nach Serbien. Doch Serbien ist kein EU-Mitglied – und das hat konkrete Folgen beim Gepäck. Wer die falschen Dinge im Koffer hat, riskiert Konfiszierung, Strafen oder lange Aufenthalte an der Grenze.
Dieser Ratgeber erklärt, was erlaubt ist, was verboten ist – und was bei der Rückreise nach Österreich gilt.
Einreise nach Serbien: Diese Mengen sind zollfrei
Serbien hat klare Regeln, was Reisende zollfrei einführen dürfen. Die Regelungen gelten pro Person und pro Einreise.
|💡 Wichtig: Laut serbischem Zollgesetz dürfen nur serbische Staatsbürger Waren bis zu einem Wert von 100 Euro zollfrei einführen. Ausländische Reisende – also auch österreichische Staatsbürger – müssen alle Waren grundsätzlich mündlich deklarieren. Bei wertvollen Gegenständen wird eine schriftliche Deklaration empfohlen.
Hier die konkreten Freimengen auf einen Blick:
|Was
|Erlaubte Menge
|Hinweis
|Zigaretten
|50 Stück
|Für Personen ab 16 Jahren; entspricht ca. 2,5 Schachteln
|Zigarren
|10 Stück
|Oder 50 g loser Tabak – Mengen können kombiniert werden
|Spirituosen (>22% Alk.)
|1 Liter
|Gilt für Schnaps, Whisky, Vodka etc.
|Wein / Sekt
|2 Liter
|Oder Kombination mit Spirituosen
|Parfüm
|1 Flakon (max. 50 ml)
|Plus 1 Eau de Toilette (max. 25 ml)
|Geschenke / Souvenirs
|Warenwert bis 100 €
|Nur für serbische Staatsbürger zollfrei; Ausländer müssen deklarieren
|Bargeld
|Unbegrenzt
|Ab 10.000 € muss deklariert werden
|Medikamente
|Persönlicher Bedarf
|Rezeptpflichtige Mittel: Arztbestätigung auf Englisch/Serbisch erforderlich
|Elektronik / Laptops
|Für Eigengebrauch
|Hochwertige Geräte bei Einreise schriftlich deklarieren – sonst Probleme bei Ausreise
Das ist absolut verboten
|⛔ Waffen jeglicher Art – auch Bögen, Pfeile, Messer, Gaspistolen und Jagdwaffen – dürfen ohne behördliche Genehmigung nicht eingeführt werden. Verstöße werden mit hohen Haftstrafen geahndet.
Ebenfalls streng verboten:
- Drogen und Betäubungsmittel jeglicher Art – auch geringe Mengen werden hart bestraft
- Waffen und Munition ohne Sondergenehmigung
- Geschützte Tier- und Pflanzenarten (CITES-Regelungen gelten auch hier)
- Kulturgüter mit historischem oder archäologischem Wert – für deren Ausfuhr ist eine behördliche Genehmigung nötig
Medikamente mitnehmen: Was musst du beachten?
Wer regelmäßig Medikamente nimmt, sollte vorgesorgt haben – in Serbien gelten eigene Regeln für die Einfuhr von Arzneimitteln.
- Nicht rezeptpflichtige Medikamente für den persönlichen Gebrauch sind in angemessener Menge erlaubt
- Rezeptpflichtige Medikamente: Eine ärztliche Bescheinigung in englischer oder serbischer Sprache ist erforderlich
- Starke Schmerzmittel (Opioide, Betäubungsmittel): Separate Bescheinigung zwingend notwendig
- Empfehlung: Doppelte Menge einpacken und auf Hand- und Aufgabegepäck aufteilen
Bargeld und teure Geräte: So vermeidest du Probleme
Wer viel Bargeld oder teure Elektronik dabei hat, sollte wissen:
- Bargeld kann unbegrenzt eingeführt werden – ab einem Betrag von 10.000 Euro muss es jedoch deklariert werden
- Hochwertige Geräte (Laptops, Kameras, Smartphones) sollten bei der Einreise schriftlich angemeldet werden – sonst kann es bei der Ausreise Probleme geben, weil der serbische Zoll annehmen könnte, die Geräte wurden in Serbien gekauft
- Das Deklarationsformular kann vorab auf der Website der serbischen Zollbehörde heruntergeladen und ausgefüllt werden
Rückreise nach Österreich: Was darf aus Serbien mit?
Bei der Rückreise gelten die EU-Einfuhrregeln für Waren aus Drittstaaten. Und hier gibt es eine wichtige Besonderheit: Da der Zug als Landweg gilt, sind die Freimengen niedriger als beim Flug.
|Was
|Erlaubte Menge
|Hinweis
|Zigaretten (Landweg/Zug)
|40 Stück (2 Schachteln)
|❗ Weniger als beim Flug! Im Zug gilt Landweg-Regel
|Spirituosen (>22% Alk.)
|1 Liter
|Z.B. eine Flasche Slivovitz
|Wein
|4 Liter
|Plus 16 Liter Bier erlaubt
|Sonstige Waren (Landweg)
|Warenwert bis 300 €
|Beim Flug wären es 430 € – Zug = Landweg!
|Fleisch & Wurst (hausgemacht)
|VERBOTEN
|Aus Nicht-EU-Land nicht erlaubt – wird konfisziert
|Milch & Milchprodukte
|VERBOTEN
|Gilt auch für hausgemachten Käse
|Frisches Obst & Gemüse
|Beschränkt
|Manche Sorten verboten – vor Reise prüfen
|Haustiere
|Mit Impfpass
|❗ Tollwut-Antikörpertest erforderlich (Serbien kein EU-Land)
Lebensmittel aus Serbien: Was wirklich verboten ist
|⛔ Fleisch, Wurst, Milch, Käse und andere Tierprodukte aus Nicht-EU-Ländern dürfen grundsätzlich NICHT nach Österreich eingeführt werden – auch nicht in kleinen Mengen als Mitbringsel. Das gilt auch für hausgemachte Spezialitäten wie Ajvar (wenn er Fleisch enthält), Kulen oder Geräuchertes. Erlaubt sind jedoch: Brot, Kekse, Süßwaren und Honig (bis 2 kg).
Haustier mitnehmen im Zug nach Serbien: Das ist zu beachten
Wer mit Hund oder Katze reist, muss mehrere Voraussetzungen erfüllen:
- Gültiger EU-Heimtierausweis mit Chipnummer und aktueller Tollwutimpfung
- Tollwut-Antikörpertest: Da Serbien als Drittland gilt und nicht als tollwutfrei eingestuft ist, ist bei der Rückreise nach Österreich ein Antikörpertest erforderlich – dieser muss im Heimtierausweis eingetragen sein
- Den Test am besten mindestens 3 Monate vor Reiseantritt machen – er hat eine Wartezeit
- Maximal 5 Haustiere (Hunde, Katzen, Frettchen) pro Person erlaubt
- Vor Reiseantritt beim Tierarzt informieren – Regeln können sich ändern
5 praktische Tipps für die Grenzkontrolle
Die Grenzkontrolle im Zug Wien–Belgrad findet meist noch während der Fahrt statt – am Grenzübergang Spielfeld-Šentilj (Slowenien/Österreich war EU-intern) oder bei der Einreise nach Serbien. Diese Tipps helfen:
- Tipp 1: Deklarationsformular vorab ausfüllen – das spart Zeit an der Grenze
- Tipp 2: Hochwertige Elektronik fotografisch dokumentieren (Seriennummer) bevor die Reise beginnt
- Tipp 3: Rezepte und Arztbestätigungen als Kopie in der Handtasche, nicht nur im Koffer
- Tipp 4: Bargeld über 10.000 Euro frühzeitig deklarieren – nicht erst wenn der Zollbeamte fragt
- Tipp 5: Im Zweifelsfall deklarieren – eine Deklaration kostet nichts, eine Nicht-Deklaration kann teuer werden
Fazit: Mit der richtigen Vorbereitung kein Problem
Die meisten Reisenden haben mit dem Zollkontrolle keinerlei Probleme – solange die Freimengen eingehalten werden und keine verbotenen Waren mitgeführt werden. Die wichtigsten Punkte zusammengefasst:
- Serbien ist kein EU-Land – EU-Zollregeln gelten nicht
- Zigaretten, Alkohol und Parfüm haben klare Mengengrenzen
- Fleisch und Milchprodukte bei der Rückreise unbedingt zuhause lassen
- Haustiere brauchen Tollwut-Antikörpertest für die Rückreise
- Teure Geräte bei der Einreise deklarieren
