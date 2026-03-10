Zug nach Serbien: Was darf man mitnehmen – und was ist verboten?

Seit dem Start der neuen Zugverbindung Wien–Belgrad reisen immer mehr Menschen direkt mit dem Zug nach Serbien. Doch Serbien ist kein EU-Mitglied – und das hat konkrete Folgen beim Gepäck. Wer die falschen Dinge im Koffer hat, riskiert Konfiszierung, Strafen oder lange Aufenthalte an der Grenze.

Dieser Ratgeber erklärt, was erlaubt ist, was verboten ist – und was bei der Rückreise nach Österreich gilt.

Einreise nach Serbien: Diese Mengen sind zollfrei

Serbien hat klare Regeln, was Reisende zollfrei einführen dürfen. Die Regelungen gelten pro Person und pro Einreise.

💡 Wichtig: Laut serbischem Zollgesetz dürfen nur serbische Staatsbürger Waren bis zu einem Wert von 100 Euro zollfrei einführen. Ausländische Reisende – also auch österreichische Staatsbürger – müssen alle Waren grundsätzlich mündlich deklarieren. Bei wertvollen Gegenständen wird eine schriftliche Deklaration empfohlen.

Hier die konkreten Freimengen auf einen Blick:

Was Erlaubte Menge Hinweis Zigaretten 50 Stück Für Personen ab 16 Jahren; entspricht ca. 2,5 Schachteln Zigarren 10 Stück Oder 50 g loser Tabak – Mengen können kombiniert werden Spirituosen (>22% Alk.) 1 Liter Gilt für Schnaps, Whisky, Vodka etc. Wein / Sekt 2 Liter Oder Kombination mit Spirituosen Parfüm 1 Flakon (max. 50 ml) Plus 1 Eau de Toilette (max. 25 ml) Geschenke / Souvenirs Warenwert bis 100 € Nur für serbische Staatsbürger zollfrei; Ausländer müssen deklarieren Bargeld Unbegrenzt Ab 10.000 € muss deklariert werden Medikamente Persönlicher Bedarf Rezeptpflichtige Mittel: Arztbestätigung auf Englisch/Serbisch erforderlich Elektronik / Laptops Für Eigengebrauch Hochwertige Geräte bei Einreise schriftlich deklarieren – sonst Probleme bei Ausreise

Das ist absolut verboten

⛔ Waffen jeglicher Art – auch Bögen, Pfeile, Messer, Gaspistolen und Jagdwaffen – dürfen ohne behördliche Genehmigung nicht eingeführt werden. Verstöße werden mit hohen Haftstrafen geahndet.

Ebenfalls streng verboten:

Drogen und Betäubungsmittel jeglicher Art – auch geringe Mengen werden hart bestraft

Waffen und Munition ohne Sondergenehmigung

Geschützte Tier- und Pflanzenarten (CITES-Regelungen gelten auch hier)

Kulturgüter mit historischem oder archäologischem Wert – für deren Ausfuhr ist eine behördliche Genehmigung nötig

Medikamente mitnehmen: Was musst du beachten?

Wer regelmäßig Medikamente nimmt, sollte vorgesorgt haben – in Serbien gelten eigene Regeln für die Einfuhr von Arzneimitteln.

Nicht rezeptpflichtige Medikamente für den persönlichen Gebrauch sind in angemessener Menge erlaubt

Rezeptpflichtige Medikamente: Eine ärztliche Bescheinigung in englischer oder serbischer Sprache ist erforderlich

Starke Schmerzmittel (Opioide, Betäubungsmittel): Separate Bescheinigung zwingend notwendig

Empfehlung: Doppelte Menge einpacken und auf Hand- und Aufgabegepäck aufteilen

Bargeld und teure Geräte: So vermeidest du Probleme

Wer viel Bargeld oder teure Elektronik dabei hat, sollte wissen:

Bargeld kann unbegrenzt eingeführt werden – ab einem Betrag von 10.000 Euro muss es jedoch deklariert werden

Hochwertige Geräte (Laptops, Kameras, Smartphones) sollten bei der Einreise schriftlich angemeldet werden – sonst kann es bei der Ausreise Probleme geben, weil der serbische Zoll annehmen könnte, die Geräte wurden in Serbien gekauft

Das Deklarationsformular kann vorab auf der Website der serbischen Zollbehörde heruntergeladen und ausgefüllt werden

Rückreise nach Österreich: Was darf aus Serbien mit?

Bei der Rückreise gelten die EU-Einfuhrregeln für Waren aus Drittstaaten. Und hier gibt es eine wichtige Besonderheit: Da der Zug als Landweg gilt, sind die Freimengen niedriger als beim Flug.

Was Erlaubte Menge Hinweis Zigaretten (Landweg/Zug) 40 Stück (2 Schachteln) ❗ Weniger als beim Flug! Im Zug gilt Landweg-Regel Spirituosen (>22% Alk.) 1 Liter Z.B. eine Flasche Slivovitz Wein 4 Liter Plus 16 Liter Bier erlaubt Sonstige Waren (Landweg) Warenwert bis 300 € Beim Flug wären es 430 € – Zug = Landweg! Fleisch & Wurst (hausgemacht) VERBOTEN Aus Nicht-EU-Land nicht erlaubt – wird konfisziert Milch & Milchprodukte VERBOTEN Gilt auch für hausgemachten Käse Frisches Obst & Gemüse Beschränkt Manche Sorten verboten – vor Reise prüfen Haustiere Mit Impfpass ❗ Tollwut-Antikörpertest erforderlich (Serbien kein EU-Land)

Lebensmittel aus Serbien: Was wirklich verboten ist

⛔ Fleisch, Wurst, Milch, Käse und andere Tierprodukte aus Nicht-EU-Ländern dürfen grundsätzlich NICHT nach Österreich eingeführt werden – auch nicht in kleinen Mengen als Mitbringsel. Das gilt auch für hausgemachte Spezialitäten wie Ajvar (wenn er Fleisch enthält), Kulen oder Geräuchertes. Erlaubt sind jedoch: Brot, Kekse, Süßwaren und Honig (bis 2 kg).

Haustier mitnehmen im Zug nach Serbien: Das ist zu beachten

Wer mit Hund oder Katze reist, muss mehrere Voraussetzungen erfüllen:

Gültiger EU-Heimtierausweis mit Chipnummer und aktueller Tollwutimpfung

Tollwut-Antikörpertest: Da Serbien als Drittland gilt und nicht als tollwutfrei eingestuft ist, ist bei der Rückreise nach Österreich ein Antikörpertest erforderlich – dieser muss im Heimtierausweis eingetragen sein

Den Test am besten mindestens 3 Monate vor Reiseantritt machen – er hat eine Wartezeit

Maximal 5 Haustiere (Hunde, Katzen, Frettchen) pro Person erlaubt

Vor Reiseantritt beim Tierarzt informieren – Regeln können sich ändern

5 praktische Tipps für die Grenzkontrolle

Die Grenzkontrolle im Zug Wien–Belgrad findet meist noch während der Fahrt statt – am Grenzübergang Spielfeld-Šentilj (Slowenien/Österreich war EU-intern) oder bei der Einreise nach Serbien. Diese Tipps helfen:

Tipp 1: Deklarationsformular vorab ausfüllen – das spart Zeit an der Grenze

Tipp 2: Hochwertige Elektronik fotografisch dokumentieren (Seriennummer) bevor die Reise beginnt

Tipp 3: Rezepte und Arztbestätigungen als Kopie in der Handtasche, nicht nur im Koffer

Tipp 4: Bargeld über 10.000 Euro frühzeitig deklarieren – nicht erst wenn der Zollbeamte fragt

Tipp 5: Im Zweifelsfall deklarieren – eine Deklaration kostet nichts, eine Nicht-Deklaration kann teuer werden

Fazit: Mit der richtigen Vorbereitung kein Problem

Die meisten Reisenden haben mit dem Zollkontrolle keinerlei Probleme – solange die Freimengen eingehalten werden und keine verbotenen Waren mitgeführt werden. Die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

Serbien ist kein EU-Land – EU-Zollregeln gelten nicht

Zigaretten, Alkohol und Parfüm haben klare Mengengrenzen

Fleisch und Milchprodukte bei der Rückreise unbedingt zuhause lassen

Haustiere brauchen Tollwut-Antikörpertest für die Rückreise

Teure Geräte bei der Einreise deklarieren

